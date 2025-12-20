CulturalDubăsari

FOTO// Festivalul „Aho, aho – răsună Nistrul”, la a XXI-a ediția

Tradițiile sărbătorilor de iarnă din raionul Dubăsari se transmit din iarnă-n iarnă. Casa de cultură din satul Coșnița, raionul Dubăsari, a fost gazda tradiționalului festival al colindelor, organizat de Direcția de Cultura Dubăsari și Consiliul Raional Dubăsari. Coletivele de pe ambele maluri ale Nistrului au adus în scenă cele mai valoroase, în viziunea lor, colinde și urături. Organizatorii au apreciat, au aplaudat și au oferit diplome și daruri artiștilor de la Oxentea, Molovata, Holercani, Ustia, Molovata Nouă, Cocieri, Doroțcaia, Pohrebea din r-nul Dubăsari, Ternovca din r-nul Slobozia și Corului Protopopiatului de Criuleni și Dubăsari.

Un reportaj video de la festivitate vom distribui ulterior.

