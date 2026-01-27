Foto din r. Criuleni și Dubăsari: Ziua marelui ghețuș

27 ianuarie, 2026 – ziua marelui ghețuș în Republica Moldova. Primarii din r. Criuleni și Dubăsari au avut de înfruntat o mare provocare, pe care au imortalizat-o pe rețelele de socializare. Cetățenii au fost rugați să fie atenți și să facă ce le stă în puteri pentru a diminua riscurile de accidentare. Vă îndemnăm să ne scrieți dacă ați observat implicare și colaborare.

Am remarcat și noi eforturile depuse, faptul că în fața primăriilor era terenul curat și am fotografiat aspecte din localitățile de pe traseul Criuleni-Chișinău. Poate va fi ultima iarnă care ne ia prin surprindere și celelalte ne vor găsi cu temele făcute la timp.