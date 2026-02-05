(foto) Casa din Ulmu, la care pompierii n-au putut ajunge din cauza ghețușului de pe drumuri, total distrusă

Incendiul izbucnit în dimineața zilei de 5 februarie 2026, într-o gospodărie din localitatea Ulmu, raionul Ialoveni, este lichidat în condiții extrem de dificile, comunică Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.

La fața locului, pompierii au intervenit pentru lichidarea flăcărilor, utilizând mijloacele primare de intervenție, cu sprijinul populației. Misiunea a fost inițial desfășurată fără implicarea autospecialelor din dotare, întrucât, din cauza condițiilor meteo nefavorabile, caracterizate de polei și ghețuș, nicio autospecială nu a reușit să ajungă din start la destinație, pompierii fiind nevoiți să ajungă la locul incendiului pe jos.

După câteva ore de luptă cu flăcările, incendiul a fost localizat la ora 09:02. Ulterior, după mai multe încercări, două autospeciale ale IGSU au reușit să ajungă la fața locului, fiind implicate în lichidarea completă a tuturor focarelor. În urma incendiului nu au fost raportate victime, locuința fiind distrusă în totalitate.

Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat a ora 04:08. În mod de urgență echipajele salvatorilor și pompierilor au fost trimise pentru stingere, însă din cauza condițiilor meteo caracterizate de polei și ghețuș nici o autospecială din cele patru nu au putut ajunge la destinație. Mai mult, pe parcursul deplasării o autospecială de intervenție a derapat de pe traseu în apropiere de localitatea Ulmu și a ajuns pe acostament, iar un microbuz cu 23 de pasageri la bord a deraiat de pe traseu și s-a lovit de autospeciala de intervenție. În urma accidentului 5 persoane au suportat traumatisme. Pompierii au reușit să evacueze toți pasagerii și să acorde primul ajutor oamenilor care au suferit traumatisme, iar ulterior odată cu venirea echipajelor medicale, aceștia au primit îngrijiri de rigoare. La locul incendiul a ajuns un echipaj de pompieri fără autospecială pentru gestionarea cazului, întrucât drum este total impracticabil din cauza poleiului. Victime în urma arderii nu au fost raportate.

Sursa foto: IGSU/Telegram