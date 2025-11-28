Est-Curier

FOTO// Agricultorii din r. Criuleni s-au adunat la ora bilanțului

Consiliul raional a pregătit daruri și diplome pentru majoritatea antreprenorilor agrari, care au în spate colective și rezultate, indiferent de suprafața de teren pe care o gestionează. Diplome guvernamentale a înmânat și secretarul de stat, Sergiu Gherciu. De ele s-au învrednicit dnii Oleg Cîrlig, Vasile Spînu, Tudor Carțin, Radu Grosu și Alexandru Cojocaru.

Academicienii Vasile Botnari, Mihai Rapcea, Constantin Dadu, prezenți la festivitatea de omagiere a agricultorilor, și-au exprimat speranța că practicienii se vor ghida de recomandările savanților pentru a depăși provocările climatice și tehnologice. Nu au fost trecute cu vederea nici persoanele care au scris istoria agriculturii din raion, dedicandu-si  întreaga viață creșterii roadelor pământului. Fiecare dintre cei prezenți avea ce spune semenilor.

Veteranii muncii, mai ales, au nevoie de comunicare și schimb de amintiri, iar cei care tineri, chiar de li s-a ascuns și lor bruma anilor în plete, mai au ce învăța de la ei. Problemele sunt comune (lipsa brațelor de muncă, mecanizatorilor tineri, secetă, înghețuri, acces la piața locală și externă), dar soluțiile le găsește fiecare în parte. Întrebat cum îi poate ajuta Consiliul raional pe agricultori să depășească problemele, președintele raionului  Alexandru Carțîn a recunoscut, că le poate oferi susținere morală, interveni pe lângă structurile statale ierarhic superioare și prin organizarea instruirilor, intermedierea consultărilor cu alți specialiști din ramură. Întrucât elaborarea politicii locale agricole și mobilizarea plugarilor prin vizite în teritoriu ține de competența Direcției agricultură și reglementări funciare, activitatea colectivului respectiv tot a fost apreciată de șefi cu diplome și daruri. Apropo, și de data aceasta Zinaida Mazur a muncit din greu pentru a coace colaci rumeni și puhavi pentru feciorii gliei.

La menținerea bunei dispoziții au contribuit membrii colectivului „Dacii liberi” și agricultorul cântăreț  Andrian Panfili de la Jevreni. Moderatoarea Cătălina Istrati a avut grijă ca festivitatea să fie pe potriva invitaților în speranța că așteptările lor pentru următorul an se vor adeveri. 

