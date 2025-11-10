Internațional

Fostul președinte al Franței, eliberat din închisoare sub control judiciar după decizia Curții de Apel din Paris

Fostul președinte al Franței, Nicolas Sarkozy, a fost eliberat astăzi din închisoare, după ce Curtea de Apel din Paris a aprobat solicitarea sa de a fi pus sub control judiciar pe durata apelului depus împotriva condamnării pentru conspirație criminală legată de presupusa finanțare libiană a campaniei sale din 2007.

Sarkozy fusese condamnat la 5 ani de închisoare, dintre care 2 cu executare, într-un dosar care a zguduit politica franceză. El a fost încarcerat efectiv în octombrie 2025, devenind primul fost președinte francez care ajunge în detenție în epoca modernă.

Condițiile eliberării

  • interdicția de a părăsi teritoriul Franței;
  • interdicția de a contacta alți inculpați sau martori din dosar;
  • prezentarea periodică în fața autorităților judiciare;
  • supraveghere strictă până la soluționarea apelului.

Potrivit Reuters, Sarkozy a participat la audiere prin videoconferință și a afirmat că își va continua lupta pentru a demonstra că este nevinovat.

Agenția Associated Press notează că decizia instanței reflectă „caracterul complex și sensibil al dosarului”, mai ales în contextul acuzațiilor privind finanțarea libiană.

Procesul în apel poate dura mai multe luni, iar verdictul final ar putea influența profund scena politică franceză, în special în rândul dreptei conservatoare.

