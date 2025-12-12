Fost procuror la Criuleni, acum – procuror general interimar, audiat de comisia vetting. Ce clarificări a solicitat comisia

La 10 decembrie 2025, Procurorul General interimar, Alexandru Machidon, care a dedicat cei mai mulți ani de carieră Procuraturii r. Criuleni (2008-2023), a fost evaluat de către comisia vetting, privind integritatea financiară.

În cadrul procedurii de evaluare prevăzute de Legea nr. 252/2023, Comisia a colectat și analizat informații despre procurorii evaluați din numeroase surse: Autoritatea Națională de Integritate, Serviciul Fiscal de Stat, Poliția de Frontieră, instituții financiar-bancare, surse deschise, alte instituții publice și agenți economici. Totodată, fiecare procuror a răspuns la patru runde de întrebări scrise din partea Comisiei.

După examinarea informațiilor obținute, Comisia a informat subiectul despre existența unor dubii care necesitau clarificări pe două aspecte. Completul a decis să examineze primul aspect în ședință închisă și a respins solicitarea procurorului de a examina și al doilea aspect în ședință închisă.

Ce anume a dorit să clarifice comisia de evaluare, în cazul lui Alexandru Machidon?

Potrivit înregistrării video a părții publice a evaluării, disponibilă pe pagina web a Comisiei vettingmd.org și pe canalul de Youtube al comisiei, procurorul general interimar Alexandru Machidon a fost întrebat, de ce o persoană anume a procurat în 2016 un apartament cu prețul de 34 de mii de Euro, l-a renovat parțial și i l-a vândut lui Machidon doi ani mai târziu cu același preț cu care l-a procurat, fără a evalua supra renovările, deși prețul mediu de piață al locuințelor în acel bloc la acel timp era 45 mii de euro, a menționat membra comisiei de evaluare Nadejda Hriptievschi.

Alexandru Machidon a explicat, că nu era la acel moment interesat de procurarea unei locuințe, dar fiindcă oferta, despre care a auzit de la niște prietenei comuni pe care îi avea cu vânzătorul, i s-a părut bună și persoana între timp își procurase altă locuință și avea nevoie de bani, a decis să ofere exact 34 de mii, nu mai mult, cu mențiunea că blocul nu era încă dat în exploatare și că era construit cu anumite abateri – lipseau cu desăvârșire locurile de parcare pentru locatari. Machidon a mai comunicat un detaliu, care ar putea elucida decizia vânzătorului de a-i accepta oferta de 34 de mii de euro: anterior vânzătorul avusese un alt cumpărător, care i-ar fi lăsat și arvună de 3 mii de euro, dar dacă nu a revenit ulterior, persoana care a vândut și-a păstrat arvuna, astfel că nu a rămas în pagubă, dacă a vândut procurorului apartamentul cu prețul cu care l-a cumpărat inițial. La rândul său vânzătorul a procurat apartamentul de la o altă persoană, care a acordat servicii companiei care a construit blocul, respectiv, de aici ar putea fi acest preț mai mic, a presupus procurorul evaluat.

„Eu nu eram atunci într-o necesitate urgentă de a cumpăra apartament, doar după ce mi s-a spus că persoana în cauză l-a luat cu un preț mai redus decât prețul de piață, exista problema că acest bloc locativ trebuia să fie dat în exploatare, ceea ce nu s-a produs în termen, dar cu aproximativ un an mai târziu, blocul locativ era gajat la o bancă de către compania care a construit, era puțin cu probleme acest bloc. Mi-au cerut 38 de mii de euro, dar eu nu eram gata să dau acești bani, cu toate că disponibilitatea mea financiară la moment îmi permitea să dau și 38. În plus, apartamentul e la periferie, nu în centrul orașului”, a mai explicat Machidon.

Președintele comisiei de evaluiare Christopher Lehmann a menționat că situația cu apartamentul subevaluat trezește semne de îngrijorare și a întrebat, dacă procurorul a oferit vânzătorului în orice alt moment orice alt bun de valoare, suplimentar la costul plătit pentru apartament, și a primit un răspuns negativ. „Ați plătit vreodată pentru mesele acestei persoane? Ați fost la cină cu această persoană, la prânz și ați plătit pentru masă?” – a clarificat Lehmann întrebarea sa și a primit un răspuns negativ al procurorului. „Ați călătorit cu această persoană vreo dată și ați plătit pentru călătoria sa?” – a mai insistat președintele comisiei. „Am călătorit, probabil, în Spania, întro companie mai mare, dar a plătit fiecare pentru sine” – a precizat procurorul audiat.

„Trebuie să pun aceste întrebări pentru că ne este greu să înțelegem pe deplin discrepanța dintre prețul pe care ați plătit dvs pentru acest apartament și evaluarea pe care a făcut-o agenția [imobiliară] a acestui apartament, care nu se explică foarte ușor. Încercăm să înțelegem dacă ați oferit în alt context acestei persoane ceva de valoare” – a justificat Lehmann întrebările. Machidon a declarat că nu a oferit nimic altei persoane, doar că aveau prieteni comuni.

La finalul audierii, Alexandru Machidon a declarat: „Pe toată perioada evaluării am oferit răspunsuri veridice și cu toată sinceritatea, în spiritul respectului față de cadrul normativ și față de membrii comisiei. Consider că această procedură este un element important pentru consolidarea instituției integrității și fortificării încrederii publice în Procuratură”. El a mai mulțumit comisiei care l-a evaluat și peroanelor care au fost implicate tangențial în evaluare, fiind nevoite să prezinte acte doveditoare, deși procedura nu i-a vizat direct pe ei.

Rapoartele de evaluare privind cei doi procurori, care vor include propunerea Comisiei referitoare la rezultatul evaluării externe, vor fi emise în termen de 30 de zile.