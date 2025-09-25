Forumul Global privind Turismul Medical se desfășoară în premieră la Chișinău

În perioada 25-28 septembrie, Republica Moldova găzduiește pentru prima dată Forumul Global privind Turismul Medical, care reunește peste 100 de delegați din 50 de țări.

Potrivit organizatorilor, forumul de la Chișinău se axează pe trei direcții strategice:

– Inovația medicală și digitalizarea asistenței medicale,

– Investițiile în infrastructură,



– Exportul de servicii medicale.

Forumul este dedicat nu doar turismului medical ca atare, ci și creării unui hub regional pentru turismul medical în Moldova – spun organizatorii.



Lansat în 2009 turismul medical aduce până la 200 de milioane de euro pe an economiei moldovenești, inclusiv industriilor conexe: transport, cazare, HORECA și turism de reabilitare.



Potențialul Moldovei de a servi piața regională este estimat la 1,3 – 1,5 miliarde de dolari pe an, în principal prin utilizarea infrastructurii și a capitalului uman existente.

Domeniile de interes pentru pacienții internaționali includ: Stomatologie: Cerere ridicată pentru servicii dentare datorită prețurilor accesibile și calității. Peste 70% dintre pacienții dentari din Moldova sunt străini, în special din Italia, Franța, America și Rusia. Serviciile includ reabilitare dentară, protezare, tratamentul cariilor și albirea dinților.

Tratamentul Hepatitei C : Expertiza Moldovei și disponibilitatea medicamentelor generice fac din țară o destinație de primă alegere pentru tratamentul Hepatitei C.



Oftalmologie: Opțiuni avansate de diagnostic și tratament atrag pacienți care caută îngrijire oculară de înaltă calitate. Există peste 20 de clinici în Moldova care oferă o gamă largă de servicii oftalmologice.

Chirurgie plastică: Proceduri rentabile cu rate ridicate de succes. Operațiile populare includ chirurgia mamară și liftingul facial, semnificativ mai ieftine în Moldova decât în alte țări europene.

Planificare familială: Ratele de succes ale medicilor moldoveni specializați în fertilitate in vitro depășesc 40%, mai mari decât media europeană, conform Asociației pentru Turism Medical din Moldova.