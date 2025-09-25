Uncategorized

Forumul Global privind Turismul Medical se desfășoară în premieră la Chișinău

Moldova are deja avantaje competitive semnificative: personal medical calificat, infrastructură modernă și servicii accesibile.

În perioada 25-28 septembrie,  Republica Moldova găzduiește pentru prima dată Forumul Global privind Turismul Medical, care  reunește peste 100 de delegați din 50 de țări.
Potrivit organizatorilor, forumul de la Chișinău se axează pe trei direcții strategice:
Inovația medicală și digitalizarea asistenței medicale,
– Investițiile în infrastructură,
Exportul de servicii medicale.
Forumul este dedicat nu doar turismului medical ca atare, ci și creării unui hub regional pentru turismul medical în Moldova – spun organizatorii.
Lansat în 2009 turismul medical  aduce până la 200 de milioane de euro pe an economiei moldovenești, inclusiv industriilor conexe: transport, cazare, HORECA și turism de reabilitare.
Potențialul Moldovei de a servi piața regională este estimat la 1,3 – 1,5 miliarde de dolari pe an, în principal prin utilizarea infrastructurii și a capitalului uman existente.
 

Domeniile de interes pentru pacienții internaționali includ:

  • Stomatologie: Cerere ridicată pentru servicii dentare datorită prețurilor accesibile și calității. Peste 70% dintre pacienții dentari din Moldova sunt străini, în special din Italia, Franța, America și Rusia. Serviciile includ reabilitare dentară, protezare, tratamentul cariilor și albirea dinților.
  • Tratamentul Hepatitei C: Expertiza Moldovei și disponibilitatea medicamentelor generice fac din țară o destinație de primă alegere pentru tratamentul Hepatitei C.
  • Oftalmologie: Opțiuni avansate de diagnostic și tratament atrag pacienți care caută îngrijire oculară de înaltă calitate. Există peste 20 de clinici în Moldova care oferă o gamă largă de servicii oftalmologice.
  • Chirurgie plastică: Proceduri rentabile cu rate ridicate de succes. Operațiile populare includ chirurgia mamară și liftingul facial, semnificativ mai ieftine în Moldova decât în alte țări europene.
  • Planificare familială: Ratele de succes ale medicilor moldoveni specializați în fertilitate in vitro depășesc 40%, mai mari decât media europeană, conform Asociației pentru Turism Medical din Moldova.

„Moldova are prețuri bune și oferă posibilitatea de a călători fără viză pentru multe țări și turismul medical ar putea deveni una dintre cele mai mari industrii din Moldova ”- a declarat cu mândrie Natalia Ciobanu, președinta Asociației pentru Turism Medical din Moldova și președinta GHTC, care mai amintește că din 2010, volumul încasărilor de la pacienții străini a crescut de 6 ori.

Angajamentul nostru principal este de a urmări extinderea, inovația și accesibilitatea. Dorim să creăm un sistem global de turism medical care să fie echitabil și durabil. Este, de asemenea, important să promovăm noile tehnologii și tratamente medicale și să sprijinim cercetarea medicală”, a declarat Natalia Ciobanu, președinta Asociației de Turism Medical din Moldova.

„E un pas important în promovarea turismului medical în Republica Moldova, dar și în creșterea vizibilității țării la nivel internațional. Țara noastră are un potențial imens în domeniul turismului medical – care trebuie să devină și un motor al dezvoltării economice a Republicii Moldova”, a subliniat Andrei Revenco, director executiv al Asociației de Turism Medical din Moldova.

În următorii  ani, asociația respectivă conform stafului ei, se va concentra pe extinderea gamei de servicii medicale disponibile în țară. Domeniile-cheie de dezvoltare includ chirurgia ortopedică, oftalmologia și balneoterapia. Moldova are o tradiție bogată în balneoterapie, însă sunt necesare investiții semnificative pentru a atinge standardele europene.

Asociația pentru Turism Medical din Moldova și-a adjudecat dreptul de a conduce doi ani  Consiliul Global al Turismului Medical (GHTC), o platformă internațională formată din 56 de state,concurând cu Germania și Arabia Saudită.

