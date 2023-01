Fondatorul firmei care a adus lucrători din Uzbekistan pentru exploatare în raionul Criuleni riscă să piardă casa și să facă și pușcărie

Învinuitul are vârsta de 49 de ani și este fondator și conducător a două companii, cu activitate inclusiv în turnarea fontei, precum și în agricultură. Acesta a fost reținut în octombrie 2022, urmare a investigațiilor ofițerilor Centrului pentru Combaterea Traficului de Persoane, sub conducerea procurorilor PCCOCS. Ulterior, la solicitarea procurorilor PCCOCS, acesta a fost plasat în arest preventiv; apoi a fost eliberat sub control judiciar, chiar dacă procurorii au contestat încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana.

Totodată, la solicitarea procurorilor PCCOCS, a fost aplicat sechestru asupra casei învinuitului, estimată la peste 500.000 lei în vederea recuperării prejudiciului cauzat prin această infracțiune.

Victimele sunt șase cetățeni ai Uzbekistanului, cu vârste cuprinse între 30 și 50 de ani, dintre care cu privire la exploatarea unuia autoritățile au acumulat probe ulterior reținerii administratorului. E vorba de cinci bărbați, care lucrau la confecționarea ușilor și plitelor pentru sobe și o femeie care lucra în calitate de bucătar în echipă.

Munca prestată avea loc fără echiparea lor corespunzătoare și cu încălcarea măsurilor de protecție. Erau cazați în apropierea locului de muncă, iar hrana o primeau în contul salariului promis, cu program de la 7:00 la 18.00.

Muncitorii au sosit din Uzbekistan, cu bilete avia cumpărate de compania învinuitului din Criuleni. Acesta le-a promis salarii bune și condiții decente de muncă, cu semnarea unui contract. Peste câteva zile de la sosire, acesta le-a cerut pașapoartele pentru legalizarea muncii lor. Totuși, nici după câteva luni de muncă, nici după ce persoanele au hotărât să părăsească locul de muncă, învinuitul nu le-a restituit pașapoartele, invocând o pretinsă datorie acumulată pentru transportarea lor din Uzbekistan și adăpostirea în Moldova, solicitând de la acestea să semneze o recipisă cu datoria indicată (într-o altă limbă decât cea cunoscută de victime).

Ulterior perchezițiilor efectuate de oamenii legii, victimele au beneficiat de serviciile unui centru de plasament, unde le-a fost acordată asistență juridică, psihologică și medicală.

Urmărirea penală continuă într-un dosar separat, inclusiv în privința implicării companiilor vizate, timp în care persoanele se prevalează de prezumția nevinovăției, potrivit legii.

Potrivit Codului penal, exploatarea prin muncă a mai multor persoane se pedepsește cu 7 la 15 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe untermen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă de până la 400.000 lei, cu privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate, sau cu lichidarea persoanei juridice.