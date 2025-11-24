Focar de rabie, în r. Criuleni. Un câine domestic, plasat sub monitorizare

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a plasat pe harta focarelor Active de Boli ale Animalelor Oficial Notificabile un steguleț specific unui focar de rabie înregistrat între satele Hrușova și Boșcana, într-o întovărășire pomicolă.

Potrivit lui Igor Postolachi, șef adjunct al Subdiviziunii teritoriale a mun. Chișinău/Ialoveni/ Strășeni/Сriulеni/Dubăsari, de vină pentru focarul înregistrat ar fi o vulpe. Un cetățean a anunțat că o vulpe s-a apropiat fără frică de câinele său de curte. Aceasta a fost ucisă, iar analizele de laborator au confirmat, la 21 noiembrie, că a fost infectată de virusul rabic. Vulpea n-a mușcat câinele, dar acesta, oricum, se află sub monitorizarea specialiștilor ANSA.

Rabia este o zoonoză mortală cauzată de un virus neurotrop din genul Lyssaviridae (familia Rhabdoviridae) care atacă sistemul nervos. Virusul este secretat în salivă și se transmite, în mod obișnuit, la animale și la om, prin mușcătura unui animal infectat. Mai puțin obișnuit, rabia poate fi transmisă atunci când saliva unui animal turbat vine în contact cu răni deschise ale pielii sau cu ochii, nasul, gura unei persoane sau ale unui animal.

Clinic, rabia se manifestă ca encefalomielită acută și, odată ce apar simptomele vizibile ale bolii, rabia este aproape întotdeauna fatală.

Ultimele statistici arată că, rabia ucide, anual, aproximativ 60 de mii de persoane în întreaga lume, în special, copii din țările în curs de dezvoltare. La fiecare 10 minute, undeva în lume, moare un om din cauza rabiei.

Boala evoluează în peste 150 de țări ale lumii, în special în mediul rural și în zone geografice izolate, cu excepția anumitor țări, fie datorită particularităților geografice, fie țara a devenit liberă de boală, ca urmare a aplicării unor măsuri drastice de control (de exemplu: Marea Britanie, Spania și Portugalia, Luxemburg, Letonia, Lituania, Ungaria etc.).

Rabia a făcut victime și în rândul populației Republicii Moldova, ultimele cazuri fiind înregistrate în anii: 2003 – la un copil din r. Drochia, 2016 – la un bărbat din r. Căușeni și 2019 – la un copil din localitatea Goianul Nou, mun. Chișinău. În anul 2024 în Republica Moldova au fost înregistrate 7 focare de rabie la animale. În prezent, în Republica Moldova sunt 6 focare în eradicare de rabie, unul dintre care în r. Criuleni, confirmate în perioada 10-21 noiembrie.

Organizația Mondială a Sănătății (OMS), Organizația Mondială pentru Sănătatea Animalelor (WOAH) și Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO) și-au propus să elimine, cât mai curând posibil, riscurile pe care le prezintă rabia atât pentru sănătatea animală (fie domestice, fie sălbatice), cât și pentru sănătatea omului. Obiectivul de bază este ca până în anul 2030, să fie înregistrate zero decese umane din cauza rabiei.

Evoluția rabiei în Republica Moldova:

Scăderea numărului de focare de rabie, potrivit ANSA, s-ar datora implementării Programului de vaccinare a faunei sălbatice. Prin desfășurarea campaniilor de vaccinare antirabică a vulpilor, în perioada 2022-2024 se atestă o scădere drastică a cazurilor de rabie la animale, comparativ cu aceeași perioadă a anilor de până la implementarea programului.

Pentru prevenirea cazurilor de rabie, se recomandă populației să respecte anumite reguli:

– animalele de companie trebuie vaccinate antirabic;

– animalele domestice nu trebuie lăsate libere, fără supraveghere;

– castrarea sau sterilizarea animalelor de companie le poate scădea tendința de a hoinări;

– să nu se lase în exterior resturi menajere, deoarece acestea pot atrage animale sălbatice sau fără stăpân;

– copiii să fie învățați să nu atingă NICIODATĂ animale necunoscute, chiar dacă acestea par prietenoase;

– un animal sălbatic trebuie supravegheat de la distanță, deoarece, adesea, animalele bolnave de rabie pot deveni extrem de blânde și chiar plăpânde.

În cazul în care ați fost mușcat de un animal trebuie să:

curățați rana cu multă apă și săpun, pentru a reduce riscul unei infecții;

– adresați – vă, imediat, medicului de familie pentru stabilirea și aplicarea unui tratament corespunzător;

– informați, despre acest caz, subdiviziunea teritorială a Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor. Dacă un animal a fost mușcat:

-animalul va fi manipulat cu grijă, deoarece, fiind rănit și stresat, poate provoca mușcături. Mâinile vor fi protejate, obligatoriu, cu mănuși;

– chemați medicul veterinar sau informați subdiviziunea teritorială a ANSA;

– animalul trebuie să fie supus examinării și, după caz, protocoalelor antirabice.

Dacă observați un animal care se comportă neobișnuit, cazul trebuie raportat medicului veterinar, Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor sau Primarului localității.