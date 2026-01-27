Sănătate

Focar de gripă aviară depistat în raionul Criuleni

Photo of Est Curier Est Curier Send an email 27 ianuarie 2026
37 1 minut pentru citire

Autoritățile sanitare veterinare din Republica Moldova trag semnalul de alarmă după ce, în ultima săptămână, 21.01.2026-26.01.2026, pe teritoriul țării au fost confirmate mai multe focare de boli animale, informează Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA).

Potrivit raportului oficial, au fost înregistrate:

  • Două focare de gripă aviară în fauna sălbatică: unul în municipiul Chișinău (zona Vadul lui Vodă) și unul în raionul Criuleni, în localitatea Slobozia-Dușca.
  • Două focare de rabie, afectând un porc în raionul Nisporeni (Șendreni) și un câine în Ceadîr-Lunga (localitatea Chiriet-Lunga).
  • Două focare de Pesta porcină africană (PPA) la mistreți: în raionul Ștefan Vodă (satul Talmaza) și în raionul Călărași (localitatea Căbăiești).

ANSA avertizează că riscul de extindere a acestor boli rămâne ridicat, în special în rândul porcilor domestici și mistreților, subliniind necesitatea respectării stricte a măsurilor de biosecuritate. Autoritățile recomandă fermierilor să nu utilizeze resturi alimentare de origine animală în hrana porcinelor și să evite achizițiile de animale sau produse fără certificare sanitar-veterinară.

De asemenea, populația este îndemnată să raporteze autorităților localizarea cadavrelor de mistreți, pentru a permite intervenția rapidă în teritoriu. Pentru fiecare notificare validă, ANSA oferă o recompensă de 50 de euro.

Autoritățile reamintesc populației despre importanța igienei și a prevenirii în cazul contactului cu animale suspecte, inclusiv spălarea riguroasă a rănilor și solicitarea imediată a asistenței medicale în caz de mușcături sau expunere la salivă de animal infectat.

Sursa foto: ANSA
Tag-uri
Photo of Est Curier Est Curier Send an email 27 ianuarie 2026
37 1 minut pentru citire

Preluarea textelor de pe pagina www.estcurier.md pentru formatul online se face în limita a 500 de semne, cu indicarea linkului activ către articolul preluat. Instituțiile de presă, care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica „Est-Curier" și autorul informației. Materialele de presă sunt protejate de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe și de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova.

Photo of Est Curier

Est Curier

Articole asemănătoare

Formula de lapte NAN 1 Comfortis, retrasă de la vânzare

27 ianuarie 2026

Situația epizootică din Republica Moldova: focare de PPA, rabie și gripă aviară(video)

20 ianuarie 2026

Frigul de Bobotează: hipotermii, degerături și traumatisme

19 ianuarie 2026

Lot de biscuiți neconform depistat și reținut de ANSA

19 ianuarie 2026
Back to top button