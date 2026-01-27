Focar de gripă aviară depistat în raionul Criuleni

Autoritățile sanitare veterinare din Republica Moldova trag semnalul de alarmă după ce, în ultima săptămână, 21.01.2026-26.01.2026, pe teritoriul țării au fost confirmate mai multe focare de boli animale, informează Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA).

Potrivit raportului oficial, au fost înregistrate:

Două focare de gripă aviară în fauna sălbatică: unul în municipiul Chișinău (zona Vadul lui Vodă) și unul în raionul Criuleni, în localitatea Slobozia-Dușca.

Două focare de rabie, afectând un porc în raionul Nisporeni (Șendreni) și un câine în Ceadîr-Lunga (localitatea Chiriet-Lunga).

Două focare de Pesta porcină africană (PPA) la mistreți: în raionul Ștefan Vodă (satul Talmaza) și în raionul Călărași (localitatea Căbăiești).

ANSA avertizează că riscul de extindere a acestor boli rămâne ridicat, în special în rândul porcilor domestici și mistreților, subliniind necesitatea respectării stricte a măsurilor de biosecuritate. Autoritățile recomandă fermierilor să nu utilizeze resturi alimentare de origine animală în hrana porcinelor și să evite achizițiile de animale sau produse fără certificare sanitar-veterinară.

De asemenea, populația este îndemnată să raporteze autorităților localizarea cadavrelor de mistreți, pentru a permite intervenția rapidă în teritoriu. Pentru fiecare notificare validă, ANSA oferă o recompensă de 50 de euro.

Autoritățile reamintesc populației despre importanța igienei și a prevenirii în cazul contactului cu animale suspecte, inclusiv spălarea riguroasă a rănilor și solicitarea imediată a asistenței medicale în caz de mușcături sau expunere la salivă de animal infectat.