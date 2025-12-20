Fluxuri logistice redirecționate prin Republica Moldova, după atacuri asupra infrastructurii din sudul Ucrainei

Centrul Național de Management al Crizelor (CNMC) anunță că intensificarea atacurilor Federației Ruse asupra infrastructurii critice și de transport din sudul Ucrainei a generat perturbări majore ale rutelor logistice din regiune. Printre obiectivele afectate se numără și podul de pe traseul Odesa-Reni, care traversează râul Nistru, fapt ce a dus la deteriorarea și blocarea unor căi esențiale de transport.

În acest context, o parte din fluxurile de mărfuri, inclusiv camioane care transportă bunuri esențiale și ajutoare umanitare, vor fi redirecționate temporar prin Republica Moldova. Măsura este considerată necesară pentru menținerea continuității aprovizionării populației afectate de război și pentru funcționarea lanțurilor logistice regionale, autoritățile avertizând că blocarea completă a rutelor ar avea consecințe umanitare și economice directe.

Potrivit CNMC, autoritățile moldovenești sprijină acest efort de solidaritate regională printr-o mobilizare coordonată a instituțiilor responsabile. Sunt implicate structuri precum Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, Serviciul Vamal, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Agenția Națională Transport Auto, Inspectoratul General al Poliției și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU). Acestea asigură dirijarea controlată a fluxurilor de transport, aplicarea procedurilor vamale și de securitate, precum și cooperarea permanentă cu autoritățile din Ucraina pentru a preveni blocajele majore și a limita impactul asupra traficului intern.

În paralel, sunt implementate măsuri pentru protejarea infrastructurii rutiere, menținerea ordinii publice și consolidarea securității la frontieră. Pentru sprijinirea cetățenilor ucraineni afectați de conflict, IGSU a instalat o tabără mobilă temporară în apropierea punctului de trecere a frontierei Palanca – Maiaki – Udobnoe, unde este oferită asistență umanitară și sprijin de primă necesitate.

Autoritățile subliniază că situația este monitorizată în permanență, iar măsurile adoptate vor fi ajustate în funcție de evoluțiile din regiune, astfel încât sprijinul acordat să rămână eficient și responsabil.