Fiți atenți la icrele de pe tartine

Icrele sunt produse perisabile și pot deveni un pericol real pentru sănătate, dacă sunt manipulate sau păstrate necorespunzător.

Achiziționarea icrelor de la persoane fizice, din portbagajele mașinilor, din piețe improvizate (comerț stradal) sau din mediul online, reprezintă un pericol iminent pentru sănătate.

Aceste produse nu sunt supuse controlului veterinar, nu dețin certificate de calitate și sunt procesate în condiții de igienă necunoscute.

Pentru a evita riscurile de toxiinfecții alimentare grave, ANSA recomandă consumatorilor să verifice următoarele aspecte esențiale, înainte de a procura icrele:

– integritatea ambalajului – recipientul trebuie să fie ermetic închis, curat și nedeformat. Refuzați produsele care prezintă scurgeri sau capace bombate!

– etichetarea corectă – eticheta trebuie să conțină obligatoriu: denumirea produsului, compoziția, data fabricării, termenul de valabilitate, condițiile de păstrare și datele producătorului/importatorului;

– aspect și miros – icrele de calitate trebuie să aibă boabe întregi, fără impurități, cu o culoare uniformă specifică speciei și un miros plăcut de pește proaspăt;

– regimul termic de păstrare – icrele sunt produse perisabile. Verificați dacă sunt păstrate în vitrine frigorifice la temperaturile indicate de producător (de regulă între 0°C și +4°C).

IMPORTANT! Fiți vigilenți și nu vă încredeți în anunțurile de pe rețelele de socializare, care oferă icre la prețuri „promoționale”, fără documente de origine și bon fiscal.

De reținut! Consumatorul are dreptul de a solicita unității de comerț/vânzătorului actele care confirmă calitatea și originea produsului.

În denumirea produselor imitate nu pot fi utilizați termenii care caracterizează produsele naturale, specificați la pct. 4 ( icre, caviar, crab , etc.) .

În cazul în care identificați produse neconforme sau unități de comerț care nu respectă normele de igienă, sesizați imediat ANSA prin intermediul Call-center 022-511-511.