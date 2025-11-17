„Fiecare viață este valoroasă, indiferent cât de fragil începe”

În 2023 au fost în jur de 1.400 de astfel de cazuri, ceea ce arată o ușoară creștere anuală, dar menținându-se într-un interval stabil. Acești copii merită sprijinul și admirația întregii societăți, iar comunitatea medicală din Republica Moldova își reafirmă angajamentul pentru îngrijirea lor, transmite MOLDPRES.

În Republica Moldova, aproximativ 5–6% dintre nou-născuți vin pe lume prematur, înainte de termenul gestațional. În anul 2024, acest procent a echivalat cu aproximativ 1.500 de copii prematuri, care au avut nevoie de îngrijire medicală specializată încă din primele clipe de viață.

Institutul Mamei și Copilului (IMC), unica instituție perinatală de nivel III din Republica Moldova, joacă un rol esențial în îngrijirea prematurilor. IMC dispune de două secții specializate, dotate cu echipamente de înaltă performanță: Secția de reanimare nou-născuți: Asigură suport vital imediat – respirație asistată, tratamente complexe, monitorizare continuă și managementul complicațiilor asociate prematurității. Anual, aici sunt internați aproximativ 700 de nou-născuți, dintre care 60% sunt prematuri, provenind atât din cadrul IMC, cât și prin transfer interspitalicesc specializat; Secția prematuri: Oferă îngrijire nou-născuților cu vârsta de gestație sub 32–35 săptămâni, cu greutate mică la naștere sau retard de creștere intrauterină. Secția asigură supraveghere medicală complexă, inițierea alimentației și prevenirea complicațiilor specifice prematurității. În această secție sunt tratați anual circa 500 de pacienți.

Modernizarea completă aici a fost finalizată în 2025 printr-un proiect transfrontalier moldo-român.

Ministerul Sănătății, în parteneriat cu Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA), a implementat un amplu proces de modernizare a 12 centre perinatale. Acestea au fost dotate cu echipamente medicale moderne, mobilier, truse și consumabile, inclusiv 36 de săli de naștere, 20 de săli de operație obstetricale, 12 unități de terapie intensivă pentru nou-născuți și 12 pentru mame, saloane de trezire postoperatorie și secții de transfuzie. Nouă dintre centre au fost dotate cu ambulanțe tip A, pentru transfer rapid al femeilor cu risc de complicații sau naștere prematură către instituții de nivel superior”, indică Ministerul Sănătă.

Consolidarea Serviciului de asistență medicală de urgență este o altă prioritate a autorităţilor medicale.

„Pentru gestionarea eficientă a urgențelor obstetricale și neonatale, serviciul a fost dotat cu 20 de ambulanțe tip B pentru intervenții de urgență, trei ambulanțe neonatale tip C, specializate pentru transportul sigur al nou-născuților cu risc vital. Prin aceste investiții și acțiuni, reafirmăm angajamentul de a oferi fiecărui copil – indiferent de cât de devreme vine pe lume – șansa la o viață sănătoasă și la îngrijire medicală sigură și profesionistă”, declară Ministerul Sănătăţii.

Fiecare copil prematur reprezintă o provocare și o șansă în același timp, iar comunitatea medicală din Moldova continuă să investească în echipamente, secții specializate și suport vital pentru a asigura șansa la viață a celor mai fragili dintre nou-născuți.