„Fiecare flacără e un nume”- săptămâna de comemorare a victimelor Holocaustului

În perioada 26-30 ianuarie 2026, în conformitate cu planul-cadru aprobat prin ordinul MEC se vor desfășura activități ce vizează consolidarea educației pentru drepturile omului, combaterea discriminării și promovarea respectului față de diversitatea etnică, culturală și religioasă.

Ministerul Educației și Cercetării a emis o circulară adresată instituțiilor de învățământ general și organelor locale de specialitate în domeniul educației, prin care informează despre organizarea activităților dedicate comemorării victimelor Holocaustului, în cadrul decadei educației interculturale.

MEC recomandă organizarea unor activități formale și nonformale care să sprijine înțelegerea critică a trecutului și conștientizarea consecințelor Holocaustului, inclusiv prin studierea lecțiilor de viață ale istoriei recente.

De asemenea, Ministerul recomandă organizarea, pe 27 ianuarie 2026, la ora 9:15, a evenimentului comemorativ național „Fiecare flacără e un nume”. Activitatea constă în aprinderea lumânărilor și păstrarea unui minut de reculegere, care poate avea loc în curtea școlii sau în alte spații publice și memoriale.

Printre alte recomandări se numără: vizionarea de filme documentare urmate de discuții cu elevii, vizitarea expozițiilor muzeale, inițierea unor proiecte de cercetare locală dedicate memoriei victimelor Holocaustului, precum și organizarea întâlnirilor cu supraviețuitori sau urmași ai acestora.

Instituțiile de învățământ sunt încurajate să adapteze activitățile în funcție de specificul comunității educaționale, programul școlar și resursele disponibile.

Ministerul Educației și Cercetării precizează că aceste acțiuni fac parte din eforturile de promovare a educației interculturale și a memoriei istorice în sistemul educațional.

Textul circularei poate fi consultat aici.

La 27 ianuarie, comunitatea internațională comemorează victimele Holocaustului, un capitol întunecat din istorie în care milioane de oameni, în special evrei, au fost persecutați și exterminați de regimul nazist. În Republica Moldova, această zi este dedicată reflectării asupra impactului dramatic al Holocaustului asupra comunității evreiești locale și a romilor.

La sfârșitul secolului al XIX-lea, Moldova găzduia aproximativ un sfert de milion de evrei, reprezentând aproximativ 12% din populația vremii. În 1941, oficialitățile au anunțat că Basarabia era “judenfrei” (liberă de evrei), dar în realitate, sute de mii de evrei au căzut victime Holocaustului, fiind supuși muncilor forțate, foametei și exterminării.

În vara anului 1941, pe teritoriul actual al Republicii Moldova se aflau 49 de lagăre de concentrare și ghetouri, cu încă 189 în regiunea transnistreană. Printre cele mai mari lagăre din Moldova se numărau cele din satele Vertuljeni, Secureni și Edineț, precum și în capitala Chișinău. Peste 300 de mii de evrei au murit în anii 1941-1944 pe teritoriul Moldovei și în regiunea transnistreană…