Ministerul Educației și Cercetării a aprobat recent modificări la Regulamentul privind evaluarea rezultatelor învățării, promovarea și absolvirea în învățământul general.

Documentul prevede reguli mai clare pentru elevi, reduce birocrația pentru profesori și asigură o evaluare mai corectă și mai adaptată la realitățile școlare.

Potrivit noilor prevederi, fiecare elev trebuie să aibă minimum două note pe semestru, dintre care una trebuie obținută în mod obligatoriu la evaluarea sumativă. Regulamentul clarifică și statutul elevului – promovat, corigent sau amânat – și elimină complet situațiile în care un elev poate fi lăsat repetent.

În plus, profesorii au mai multă autonomie: numărul evaluărilor sumative și al notelor va fi stabilit de fiecare cadru didactic, în funcție de specificul clasei și al curriculumului.

Pentru liceeni, perioada de susținere a tezelor semestriale se extinde de la ultimele două săptămâni la întreaga lună finală a semestrului. Această măsură oferă elevilor timp mai mare pentru pregătire și reduce presiunea asupra cadrelor didactice, care se confruntă cu numeroase activități la sfârșit de semestru. Totodată, timpul de verificare a tezelor crește de la 2 la 5 zile, iar analiza rezultatelor – de la 5 la 10 zile, cu decizia profesorului privind locul unde se realizează aceste verificări.

Modificările includ și prevederi pentru elevii cu cerințe educaționale speciale care învață după un Plan Educațional Individualizat (PEI). Aceștia și părinții lor vor fi informați clar, contra semnătură, despre modalitatea de certificare a studiilor și opțiunile de continuare a învățământului. Evaluarea în baza PEI are aceleași efecte juridice ca evaluarea standard, inclusiv pentru promovare și admitere la examene.

Regulamentul aduce clarificări și în privința utilizării catalogului electronic și a sistemelor informaționale (SIME), cu reguli privind validarea datelor, corectarea erorilor și securitatea informațiilor. În caz de neclaritate, interpretarea se face în favoarea elevului, pentru a proteja parcursul educațional.

„Prin aceste modificări, Ministerul Educației și Cercetării urmărește o evaluare mai echitabilă, mai transparentă și mai adaptată nevoilor fiecărui elev. În perioada următoare, cadrele didactice și conducerea școlilor vor fi informate despre aplicarea noilor prevederi prin sesiuni dedicate”, susține Valentina Olaru, secretar de stat la MEC.