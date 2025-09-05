Festivalul Pădurilor 2025 lansează campania „Un bilet = un puiet”

La ediția din acest an a Festivalului Pădurilor , care va avea loc pe 14 septembrie la Reședința prezidențială de la Condrița, Ecopresa reia campania de colectare de fonduri pentru împădurirea Moldovei.

Campania are o destinație concretă: zona râulețului Molovațet, din apropierea satelor Suhuluceni, Coropceni și Ghermănești, unde lacul ce alimenta comunitatea a secat.

Localnicii au organizat deja un mic festival pentru a atrage atenția asupra problemei, au participat la instruiri și au învățat să obțină finanțări. Acum, printr-un proiect câștigat împreună cu partenerii, vor beneficia de un studiu de specialitate, acțiuni de salubrizare și plantări de copaci.

„Banii adunați din biletele simbolice vor fi folosiți integral pentru achiziția de puieți și organizarea plantărilor, sub îndrumarea specialiștilor”, precizează echipa Ecopresa.

Comunitatea din arealul Molovațetului va fi prezentă și la Festivalul Pădurilor, aducând cu ei un colț din propriul eveniment, „Școală veche – timpuri noi”. Vizitatorii vor putea descoperi obiecte tradiționale păstrate din generație în generație – covoare, fețe de pernă, farfurii, broderii – dar și produse culinare locale precum hulubași, plăcințele sau cozonaci.

La prima ediție a Festivalului, campania a făcut posibilă strângerea banilor pentru 500 de copaci – 400 plantați la Băneștii Noi și 100 de puieți de fag oferiți SA Moldsilva pentru plantare la Plaiul Fagului.

Festivalul Pădurilor 2025 este organizat de Ministerul Mediului în colaborare cu Asociația Jurnaliștilor de Mediu, cu sprijinul Sloveniei.

Evenimentul se înscrie în Programul Național de Împădurire, lansat în 2023 sub egida Președintei Maia Sandu, care prevede plantarea în 10 ani a circa 145.000 ha de păduri.

Rata de împădurire a Republicii Moldova este de cca 11%.