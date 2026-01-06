Festivalul „O, ce veste minunată!” va avea loc la Onițcani. Vezi programul

Festivalul – concurs al colindelor și obiceiurilor de iarnă din acest an va avea loc la Onițcani, duminică, 11 ianuarie.

După cum ne-a informat Elena Frumosu, șefa secției Cultură și tursim a Consiliului Raional Criuleni, 12 colective artistice, incusiv Corul de preoți ai Protopopiatului de Criuleni și Dubăsari, vor cânta colinde specifice Crăciunului la biserica „Sf. Treime” din Onițcani, începând cu ora 12.00.

Va urma parada portului popular de iarnă – deplasarea oaspeților către Casa de cultură. În holul Casei de cultură va fi vernisată expoziția meșterilor populari locali și a agenților economici, iar de la ora 14.00 pe scenă vor evolua colectivele artistice care vor prezenta obiceiurile de iarnă – Uratul, Semănatul, Capra, etc.

Primarul satului, Igor Dodon, la întrebarea cum vede un festival într-o sală rece, ne-a asigurat că a găsit o soluție tehnică și va încălzi sala cu ajutorul unor dispozitive electrice, astfel încât spectatorii și colectivele să se simtă bine. Igor Dodon a precizat că în recital, cu un program de cântece populare, va urca pe scenă interpreta din Iași Mariana Mihoianu, o bună prietenă a onițcănenilor prin intermediul Asociațiunii pentru Literatura și Cultura Poporului Român „Astra”, filiala „M. Cogălniceanu Iași”, condusă de prof. Areta Moșu.

Oaspeții festivalului vor putea savura și procura produse locale confecționate și crescute la Onițcani, cum ar fi produse apicole ale familiilor Mocanu și Mihailevici, obiecte de uz casnic confecționate din lemn de către cuplul de onițcăneni Melnic, bijuterii și broderii confecționate de dr. Alexandra Iacub. Vor fi prezenți și mici producători de articole din piele de oaie, care vor face cale spre Onițcani tocmai de la Comrat.

Programul festivalului se va încheia la ora 17.00.