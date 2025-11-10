Festivalul de la Ratuș – „Plec feciorii la armată”, ediția IV, în imagini (galerie foto)

Ediția a IV-a festivalului cântecului de cătănie a fost o ocazie pentru rătușeni și locuitorii din satele megieșe ale raionului Criuleni să privească un concert dedicat obiceiurilor de a petrece și a întâlni tinerii care fac armată, aminitirilor despre cum se organizau petrecerile. Cătănia sau serviciul militar, înrolarea la război, chemarea la concentrare, la acțiuni militare de apărare a neamului și patriei au rămas în folclorul românesc, și anume aceste crâmpeie din istorie, interpretate artistic, și-au propus organzatorii să le scoată pe scenă. Pentru organizare au colaborat Primăria com. Drăsliceni, Casa de Cultură Ratuș și Secția Cultură și Turism a Consiliului Raional Criuleni.

