Festivalul de la Ratuș – „Plec feciorii la armată”, ediția IV, în imagini (galerie foto)

Ediția a IV-a festivalului cântecului de cătănie a fost o ocazie pentru rătușeni și locuitorii din satele megieșe ale raionului Criuleni să privească un concert dedicat obiceiurilor de a petrece și a întâlni tinerii care fac armată, aminitirilor despre cum se organizau petrecerile. Cătănia sau serviciul militar, înrolarea la război, chemarea la concentrare, la acțiuni militare de apărare a neamului și patriei au rămas în folclorul românesc, și anume aceste crâmpeie din istorie, interpretate artistic, și-au propus organzatorii să le scoată pe scenă. Pentru organizare au colaborat Primăria com. Drăsliceni, Casa de Cultură Ratuș și Secția Cultură și Turism a Consiliului Raional Criuleni. 

Pe pagina de Facebook „Est-Curier Criuleni” găsiți secvențe video din evoluarea colectivelor. A fost nu doar un festival, ci și un concurs, iar detalii citiți în ediția print a ziarului de vineri, 14 noiembrie. 

Aici vă punem la dispoziție o galerie foto de la eveniment.

