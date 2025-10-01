Femeile trăiesc mai mult și au pensii mai mici

Conform datelor Casei Naționale de Asigurări Sociale, la 1 ianuarie 2025, numărul total al pensionarilor a constituit 672,7 mii persoane, din care 529,7 mii (78,7% din totalul pensionarilor) erau pensionari pentru limită de vârstă.

Femeile au constituit 66,6% din numărul total de pensionari pentru limită de vârstă. Persoanele în vârstă de 60 ani și peste dețineau o pondere de 99,9% în totalul pensionarilor pentru limită de vârstă, dintre aceștia 66,5% fiind femei.

Femeile beneficiază de pensii medii pentru limită de vârstă mai mici cu 16% decât pensiile bărbaților

Mărimea medie a pensiei pentru limită de vârstă în anul 2024 a constituit 3983,9 lei, fiind în creștere față de anul precedent cu 8,2%, iar comparativ cu începutul anului 2021, aceasta s-a majorat cu 92,7%. Mărimea medie a pensiei pentru limită de vârstă în cazul bărbaților a constituit 4469,0 lei, comparativ cu 3740,2 lei în cazul femeilor. Astfel, disparitatea de gen în cazul pensiilor pentru limită de vârstă a constituit 16,3%, comparativ cu valoarea de 20,3% la începutul anului 2021.

Cuantumul pensiei minime pentru limită de vârstă acoperă valoarea minimului de existență pentru pensionari

Valoarea medie a minimului de existență în cazul pensionarilor pentru limită de vârstă, în anul 2024, a constituit 2475,0 lei, fiind în creștere față de anul precedent cu 3,0%. Minimul de existență pentru pensionari diferă în funcție de mediul de reședință.

Astfel, pentru pensionarii din orașele mari acesta a constituit 2822,2 lei, comparativ cu 2499,4 lei pentru cei din alte orașe și 2337,8 lei pentru pensionarii de la sate.

Cuantumul pensiei minime pentru limită de vârstă, la 01.01.2025, a constituit 2777,9 lei și a acoperit valoarea minimului de existență pentru pensionari cu 12,3%.

Totodată, circa 24,2% din pensionarii pentru limita de vârstă erau angajați în câmpul muncii la momentul stabilirii pensiei.