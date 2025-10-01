Social

Femeile trăiesc mai mult și au pensii mai mici

În Republica Moldova, la începutul anului 2025 locuiau 616,5 mii persoane în vârstă de 60 de ani şi peste, ceea ce constituie 25,9% din totalul populației cu reședință obișnuită. Din numărul total al vârstnicilor, 371,4 mii persoane erau femei (sau 60,2%), 40,0 mii dintre acestea (sau 10,8%) fiind femei care au depășit vârsta de 80 ani.

Photo of Est Curier Est Curier Send an email 1 octombrie 2025
4 1 minut pentru citire

Conform datelor Casei Naționale de Asigurări Sociale, la 1 ianuarie 2025, numărul total al pensionarilor a constituit 672,7 mii persoane, din care 529,7 mii (78,7% din totalul pensionarilor) erau pensionari pentru limită de vârstă.

Femeile au constituit 66,6% din numărul total de pensionari pentru limită de vârstă. Persoanele în vârstă de 60 ani și peste dețineau o pondere de 99,9% în totalul pensionarilor pentru limită de vârstă, dintre aceștia 66,5% fiind femei.

Femeile beneficiază de pensii medii pentru limită de vârstă mai mici cu 16% decât pensiile bărbaților

Mărimea medie a pensiei pentru limită de vârstă în anul 2024 a constituit 3983,9 lei, fiind în creștere față de anul precedent cu 8,2%, iar comparativ cu începutul anului 2021, aceasta s-a majorat cu 92,7%. Mărimea medie a pensiei pentru limită de vârstă în cazul bărbaților a constituit 4469,0 lei, comparativ cu 3740,2 lei în cazul femeilor. Astfel, disparitatea de gen în cazul pensiilor pentru limită de vârstă a constituit 16,3%, comparativ cu valoarea de 20,3% la începutul anului 2021.

Cuantumul pensiei minime pentru limită de vârstă acoperă valoarea minimului de existență pentru pensionari

 Valoarea medie a minimului de existență în cazul pensionarilor pentru limită de vârstă, în anul 2024, a constituit 2475,0 lei, fiind în creștere față de anul precedent cu 3,0%. Minimul de existență pentru pensionari diferă în funcție de mediul de reședință.

Astfel, pentru pensionarii din orașele mari acesta a constituit 2822,2 lei, comparativ cu 2499,4 lei pentru cei din alte orașe și 2337,8 lei pentru pensionarii de la sate.

Cuantumul pensiei minime pentru limită de vârstă, la 01.01.2025, a constituit 2777,9 lei și a acoperit valoarea minimului de existență pentru pensionari cu 12,3%.

Totodată, circa 24,2% din pensionarii pentru limita de vârstă erau angajați în câmpul muncii la momentul stabilirii pensiei.

 

Tag-uri
Photo of Est Curier Est Curier Send an email 1 octombrie 2025
4 1 minut pentru citire

Preluarea textelor de pe pagina www.estcurier.md pentru formatul online se face în limita a 500 de semne, cu indicarea linkului activ către articolul preluat. Instituțiile de presă, care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica „Est-Curier" și autorul informației. Materialele de presă sunt protejate de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe și de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova.

Photo of Est Curier

Est Curier

Articole asemănătoare

Alertă meteo: Brumărelul vine cu înghețuri

30 septembrie 2025

(P.)Uniunea Europeană ajunge în fiecare sat și oraș din Moldova

26 septembrie 2025

CNA a ajuns la mai mulți gospodari din r. Criuleni

26 septembrie 2025

Dedicat exclusiv tinerilor cercetători în domeniul energiei durabile

24 septembrie 2025
Back to top button