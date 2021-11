Femeile din Clubul ”Inspirație” au căpătat cunoştinţe utile şi au consolidat organizaţia

Asociaţia Obştească „Fiecare contribuie pentru Schimbare” (AO FCPS – fosta „Femeia şi Copilul-Protecţie şi Sprijin”) a finalizat proiectul „Un scop comun-organizaţii durabile”, scopul căruia a fost consolidarea capacităților a 6 organizaţii ale societăţii civile (OSC) locale în dezvoltarea organizațională proprie, advocacy și monitorizarea politicilor publice locale şi naţionale în domeniul incluziunii sociale și prevenirii discriminării persoanelor defavorizate.

Victoria Secu, directoarea executivă a AO FCPS şi coordonatoarea proiectului, a remarcat că în urma evaluării iniţiale a fiecărei organizaţii, de comun acord cu echipa OSC beneficiare, au fost identificate domeniile care necesită a fi dezvoltate. Membrii şi membrele organizaţiilor au optat fie pentru dezvoltarea organizațională proprie, fie pentru elaborarea și aplicarea propunerilor de finanțare, ajustarea politicilor interne sau creșterea capacităților de comunicare ale organizației. Un alt compartiment al proiectului a fost studierea proceselor decizionale locale şi influenţarea politicilor publice cu scopul promovării incluziunii sociale și prevenirii discriminării persoanelor defavorizate. Câteva activităţi din proiect au fost orientate spre dezvoltarea capacităţilor de fundraising şi a creşterii vizibilităţii organizaţiilor în regiunea unde îşi desfăşoară activitatea.

Una din organizaţiile implicate în proiectul de capacitare este şi AO ”Clubul Femeilor ”Inspirație ” din s. Oxentea, r. Dubăsari.

Rodica Buzila, directoarea executivă a AO ”Clubul Femeilor ”Inspirație” din s. Oxentea, Dubăsari, a remarcat că organizația pe care o dezvoltă este localizată în domeniul rural, ceea ce o deosebește de organizațiile partenere, la fel ca și activitatea sa deosebită şi mai rar întâlnită în sate – o afacere socială în domeniul alimentației publice și catering. Despre beneficiile proiectului spune că sunt multe, dar va remarca trainingurile care au fost interactive și cu multe activități practice, care le-au consolidat cunoștințele. În special ar vrea să remarce trainingul despre scrierea proiectelor.

”În urma acestuia, am elaborat chiar, cu colega Lilia Galin, o propunere de proiect. Instruirile referitoare la politicile publice au fost ”jos pălăria!” Acestea îmi sunt de folos și în activitatea de consilieră locală. Aș remarca vizitele de schimb de experiență în organizațiile partenere, pe parcursul cărora am văzut lucruri bune și utile, pe care le realizează colegi din alte zone şi alte ONG-uri. Ne-au fost foarte utile cunoștințele preluate de la AO FCPS în materie de management organizațional și de management financiar. Ne-am ajustat multe din documentele interne, am învățat cum să facem arhiva organizației, etc., pentru că ne dorim să fim mai credibili în fața societății și finanțatorilor” – a descris Rodica Buzila rezultatul proiectului.

În cadrul vizitei de studiu, pe care organizaţiile partenere au întreprins-o la Oxentea, în iunie, curent, Rodica Buzila a prezentat Clubul Femeilor de la Oxentea, care are un spaţiu închiriat pentru activități, numit ”Creativ Cafe”. De aproape 10 ani, Clubul „Inspiraţie” se străduie, prin proiectele accesate, să confere viață, culoare, consecutivitate, durabilitate și avantaje economice activităților femeilor din acest sat. Activitatea au început-o Rodica Buzila, directoarea executivă, și Lilia Galin, colega ei, care au mișcat activitățile în sectorul asociațiv încă de prin 2007. Încetul cu încetul, s-au alăturat și alte femei: Galina Bordos, Elena Bejenari, Eugenia Leca, Larisa Sandu, Tatiana Rusu, Galina Burdila, cu care echipa „Inspirație” a reușit să dezvolte și să pună în funcție o sală de fitness, o cafenea creativă pentru studierea și practicarea meșteșugurilor populare, și o afacere socială – cantina ”Aburaș”-catering. După cum spunea Rodica Buzila, rapunzând la întrebările colegilor de la Căușeni, Anenii-Noi, Leova, Ungheni, Soroca, cantina a trecut în acest an, marcat de pandemie, și prin transformări serioase, neplanificate, dar a reușit să-și mențină clienții și salariații. Până atunci, au fost numeroase proiecte mici, prin care au motivat femeile, fetele, tinerii de ambele sexe, femeile mai în vârstă să aleagă și alte activități, decât cele casnice, și să se bucure de comunicare.

În proiectul de creştere a capacităţilor au fost antrenate şi AO Centrul de Asistență Socială ”Casa Speranțelor” din or. Soroca; AO ”Femeie. Speranță. Viitor.”din s. Varnița, r. Anenii-Noi; AO ”Sprijin și Speranță”din or. Ungheni; AO ”Forța Susținerii”din or. Leova; AO ”Change for a better life” din or. Căușeni.

Ana Severin, team-lidera Proiectului „Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova”, a formulat o concluzie, la finalizarea proiectului: incluziunea socială este un domeniu actual, de interes sporit pentru ONG-uri. ”Dincolo de profesionalism, avem un istoric de colaborare foarte plăcut. Ați respectat termeni, ați fost foarte flexibili, ași dat un răspuns la pandemie care ne-a impresionat. Vă mulțumim pentru faptul că ați făcut parte din echipa proiectului nostru” – a spus Ana Severin în adresa tuturor organizaţiilor implicate în proiectul “Un scop comun-organizaţii durabile”.

La finalul activităților, fiecare organizație a primit câte o donație de consumabile, iar pe parcursul proiectului a beneficiat și de echipamente de birou, care le sunt de folos în activitatea zilnică și fac parte din programul de dezvoltare a organizațiilor, agreat de comun acord cu OSC-urile beneficiare.

Proiectul a fost implementat de către AO FCPS, finanţat de Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer Stiftung în parteneriat cu Asociația pentru Politică Externă (APE), în cadrul proiectului „Dezvoltarea societăţii civile la nivel local în Moldova”.

S. Cernov