Incidente

Femeie intoxicată cu produse de ardere după folosirea necorespunzătoare a sobei

Photo of Est Curier Est Curier Send an email 9 februarie 2026
46 1 minut pentru citire

În după-amiaza zilei de 8 februarie 2026, o femeie în vârstă de 80 de ani a fost transportată de urgență la spital cu simptome de intoxicație după ce a suferit efectele produselor de ardere emanate în locuință. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 16:11, iar la fața locului au intervenit echipaje ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU).

Potrivit informațiilor oficiale, incidentul s-a produs ca urmare a încălcării regulilor de apărare împotriva incendiilor la exploatarea sobei de încălzit. Specialiștii IGSU au stabilit că proprietara a suprasolicitat soba, ceea ce a condus la mocnirea unei saltele amplasate prea aproape de sursa de căldură. Fumul și gazele degajate în interiorul încăperii i-au provocat femeii starea de intoxicare, fiind necesară evacuarea și transportarea acesteia pentru investigații medicale. Potrivit ultimelor informații, starea victimei este stabilă.

Salvatorii subliniază importanța respectării riguroase a regulilor de securitate la utilizarea surselor de încălzire și recomandă cetățenilor să evite suprasolicitarea sobelor și să păstreze materialele combustibile la distanță sigură față de acestea pentru a preveni situații similare. Autoritățile menționează că, doar în primele luni ale anului 2026, pe teritoriul Republicii Moldova au fost înregistrate 291 de incendii soldate cu pierderi de vieți omenești în 43 de cazuri.

Tag-uri
Photo of Est Curier Est Curier Send an email 9 februarie 2026
46 1 minut pentru citire

Preluarea textelor de pe pagina www.estcurier.md pentru formatul online se face în limita a 500 de semne, cu indicarea linkului activ către articolul preluat. Instituțiile de presă, care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica „Est-Curier" și autorul informației. Materialele de presă sunt protejate de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe și de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova.

Photo of Est Curier

Est Curier

Articole asemănătoare

Din Bangladesh, India și Pakistan via Sîngerei spre Uniunea Europeană

10 februarie 2026

Explozie a unei plite pe gaz într-o gospodărie din Dubăsari soldată cu rănirea unei femei

10 februarie 2026

Incendiu la Camenca provocat de un scurtcircuit pe podul casei

10 februarie 2026

Încălzirea automobilului s-a soldat cu distrugerea acestuia

9 februarie 2026
Back to top button