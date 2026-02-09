Femeie intoxicată cu produse de ardere după folosirea necorespunzătoare a sobei

În după-amiaza zilei de 8 februarie 2026, o femeie în vârstă de 80 de ani a fost transportată de urgență la spital cu simptome de intoxicație după ce a suferit efectele produselor de ardere emanate în locuință. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 16:11, iar la fața locului au intervenit echipaje ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU).

Potrivit informațiilor oficiale, incidentul s-a produs ca urmare a încălcării regulilor de apărare împotriva incendiilor la exploatarea sobei de încălzit. Specialiștii IGSU au stabilit că proprietara a suprasolicitat soba, ceea ce a condus la mocnirea unei saltele amplasate prea aproape de sursa de căldură. Fumul și gazele degajate în interiorul încăperii i-au provocat femeii starea de intoxicare, fiind necesară evacuarea și transportarea acesteia pentru investigații medicale. Potrivit ultimelor informații, starea victimei este stabilă.

Salvatorii subliniază importanța respectării riguroase a regulilor de securitate la utilizarea surselor de încălzire și recomandă cetățenilor să evite suprasolicitarea sobelor și să păstreze materialele combustibile la distanță sigură față de acestea pentru a preveni situații similare. Autoritățile menționează că, doar în primele luni ale anului 2026, pe teritoriul Republicii Moldova au fost înregistrate 291 de incendii soldate cu pierderi de vieți omenești în 43 de cazuri.