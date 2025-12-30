SocialUncategorized

Fără bani bugetari arși de Revelion

Mai multe primării din țară au ales să celebreze sărbătorile de iarnă fără includerea „spectacolului de artificii” în programul oficial, optând pentru soluții mai responsabile

Photo of Est Curier Est Curier Send an email 30 decembrie 2025
61 2 minute pentru citire
Ceslav Panico

Folosirea focurilor de artificii este tot mai strict reglementată în Europa, din motive de siguranță publică, protecția mediului și a persoanelor vulnerabile. Deși nu există o interdicție unică la nivelul Uniunii Europene, majoritatea statelor aplică reguli similare, comparabile cu cele din Republica Moldova, dar adesea mai stricte.

Atât în Moldova, cât și în majoritatea țărilor europene, artificiile sunt interzise în apropierea spitalelor, școlilor, grădinițelor, azilurilor, în spații închise, lângă benzinării sau alte obiective cu risc de explozie, precum și în zonele naturale. Utilizarea lor de către minori este interzisă aproape peste tot.

Diferența majoră apare la nivel local: în multe orașe europene, artificiile sunt complet interzise în centrele istorice și în zonele rezidențiale, fiind permise doar cu autorizație specială sau într-un interval foarte scurt, de regulă în noaptea de Anul Nou. Tot mai multe municipalități europene renunță la artificiile zgomotoase, optând pentru spectacole cu drone, lumini sau artificii silențioase.

În Republica Moldova, regulile sunt stabilite în principal la nivel local, iar autoritățile pot impune restricții suplimentare. Respectarea acestora este esențială pentru siguranța oamenilor și protejarea mediului.

La începutul lunii decembrie, Avocatul poporului a expediat demersuri către aproximativ 40 de primării din țară, prin care le-a încurajat să redirecționeze resursele planificate pentru artificii către activități de sărbătorire neinvazive. Din informațiile preliminare colectate de Oficiul Avocatului Poporului, mai multe orașe din Republica Moldova nu au planificat și nu intenționează să organizeze evenimente de serbare a Revelionului cu includerea „spectacolului de artificii” în programul oficial.
Salut și apreciez responsabilitatea primăriilor municipiului Cahul și orașelor Anenii Noi, Vulcănești, Basarabeasca și Ocnița, care au ales să renunțe la acest tip de celebrare și să prioritizeze resursele publice pentru alte necesități și servicii comunitare. Sper ca, pe viitor, și alte primării și autorități să se alăture acestei inițiative și să renunțe la astfel de practici sau să identifice alte soluții alternative – scrie Ombudsmanul Ceslav Panico.
În 2025 mai multe instituții naționale, inclusiv  Ministerul Mediului și Agenția de Mediu Ministerului Afacerilor Interne și a instituțiilor subordonate acestuia – Inspectoratul General al Poliției, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și Poliția de Frontieră au contribuit la informarea și sensibilizarea populației privind riscurile utilizării articolelor pirotehnice și la clarificarea limitelor legale aplicabile.
Sunt salutabile acțiunile intensificate ale Poliției Naționale din ultima lună, orientate spre prevenirea și depistarea comercializării neautorizate a articolelor pirotehnice în magazine, piețe și alte spații comerciale, și nu doar, în cadrul cărora au fost identificate produse pirotehnice ilegale, fără acte de proveniență, în valoare de sute de mii de lei.
– Mă bucur să văd că, în ultima perioadă, subiectul limitării sau chiar al interzicerii utilizării articolelor pirotehnice a generat dezbateri reale în spațiul public, atât în perioada sărbătorilor de iarnă, cât și dincolo de aceasta. Faptul că mass-media, platformele civice și tot mai mulți cetățeni abordează deschis acest subiect este un semn important de maturizare a discuției publice. Este esențial ca aceste dezbateri să continue, astfel încât nu doar instituțiile statului, ci și populația, în ansamblu, să conștientizeze riscurile reale ale artificiilor și pirotehnicii asupra sănătății oamenilor, în special a persoanelor vulnerabile, asupra mediului, animalelor și păsărilor, precum și necesitatea identificării unor alternative non-invazive, care să păstreze bucuria și farmecul sărbătorilor de iarnă, și nu doar – scrie Avocatul Poporului, Ceslav Panico.
În 2026, Oficiul Avocatului Poporului va  elabora un raport analitic mai amplu, care va include analiza cadrului legal, a măsurilor întreprinse, a practicilor din alte state, precum și inițierea unui dialog larg cu instituțiile statului, societatea civilă, mediul academic și activiștii civici, pentru identificarea unor alternative de celebrare prietenoase cu mediul, oamenii, animalele și păsări.
Tag-uri
Photo of Est Curier Est Curier Send an email 30 decembrie 2025
61 2 minute pentru citire

Preluarea textelor de pe pagina www.estcurier.md pentru formatul online se face în limita a 500 de semne, cu indicarea linkului activ către articolul preluat. Instituțiile de presă, care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica „Est-Curier" și autorul informației. Materialele de presă sunt protejate de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe și de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova.

Photo of Est Curier

Est Curier

Articole asemănătoare

Avertizarea este valabilă până pe 31 decembrie 2025, ora 17:00

30 decembrie 2025

Lot de rodii contaminate cu pesticide, oprit la frontieră, în PTF Leușeni

30 decembrie 2025

Mărfuri introduse ilegal în țară, depistate de vameși în controale extinse

29 decembrie 2025

13,6 % din PIB constituie bugetul asigurărilor sociale de stat pentru 2026

29 decembrie 2025
Back to top button