Fără bani bugetari arși de Revelion

Folosirea focurilor de artificii este tot mai strict reglementată în Europa, din motive de siguranță publică, protecția mediului și a persoanelor vulnerabile. Deși nu există o interdicție unică la nivelul Uniunii Europene, majoritatea statelor aplică reguli similare, comparabile cu cele din Republica Moldova, dar adesea mai stricte.

Atât în Moldova, cât și în majoritatea țărilor europene, artificiile sunt interzise în apropierea spitalelor, școlilor, grădinițelor, azilurilor, în spații închise, lângă benzinării sau alte obiective cu risc de explozie, precum și în zonele naturale. Utilizarea lor de către minori este interzisă aproape peste tot.

Diferența majoră apare la nivel local: în multe orașe europene, artificiile sunt complet interzise în centrele istorice și în zonele rezidențiale, fiind permise doar cu autorizație specială sau într-un interval foarte scurt, de regulă în noaptea de Anul Nou. Tot mai multe municipalități europene renunță la artificiile zgomotoase, optând pentru spectacole cu drone, lumini sau artificii silențioase.

În Republica Moldova, regulile sunt stabilite în principal la nivel local, iar autoritățile pot impune restricții suplimentare. Respectarea acestora este esențială pentru siguranța oamenilor și protejarea mediului.