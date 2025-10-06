Social

Fără apă caldă: Economii drastice în stânga Nistrului

Photo of Est Curier Est Curier Send an email 6 octombrie 2025
7 1 minut pentru citire

Luna octombrie a început cu sistarea aprovizionării cu apă caldă a blocurilor locative din principalele localități urbane din stânga Nistrului: Dubăsari, Grigoriopol, Râbnița, Tiraspol, Bender, Slobozia. După cum scrie presa locală „În legătură cu regimul de economisire strictă a gazului, cauzat de circumstanțe externe nefavorabile, vor fi oprite cazanele „Tirasteploenergo”, iar furnizarea centralizată de apă caldă va fi suspendată până la o nouă dispoziție.”

Deocamdată situația rămâne incertă pentru că livrările de gaze naturale către regiunea transnistreană sunt din nou în impas, a declarat reprezentantul Energocom, Alexandr Slusari, citat de https://bani.md/. Potrivit lui, băncile europene blochează tranzacțiile după un anumit număr de operațiuni, pe motiv că plățile efectuate sub formă de „donații” nu au un sens economic clar.

„Se schimbă din nou compania-plătitor. Acum a patra companie din Emiratele Arabe Unite încearcă să găsească o bancă europeană dispusă să accepte plățile, dar deocamdată niciuna nu și-a dat acordul”, a explicat Slusari.

Reamintim că Gazprom a sistat livrările de metan către stânga Nistrului la 1 ianuarie 2025.

Ulterior, începând cu 14 februarie, gazele au fost reluate pe baza unei scheme intermediare: compania ungară MET Gas and Energy Marketing AG livrează gazul la granița cu Republica Moldova, iar un offshore din Dubai achită contravaloarea.

La frontieră, cantitatea de 3,2 milioane metri cubi pe zi este preluată de Moldovagaz și redirecționată către Tiraspol, pe baza unei plăți anticipate.

Tag-uri
Photo of Est Curier Est Curier Send an email 6 octombrie 2025
7 1 minut pentru citire

Preluarea textelor de pe pagina www.estcurier.md pentru formatul online se face în limita a 500 de semne, cu indicarea linkului activ către articolul preluat. Instituțiile de presă, care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica „Est-Curier" și autorul informației. Materialele de presă sunt protejate de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe și de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova.

Photo of Est Curier

Est Curier

Articole asemănătoare

Sinopticienii avertizează: Fiți prudenți și eliberați canalele de scurgere pluvială

6 octombrie 2025

ANSA retrage un lot de hincali congelați. Vezi motivul

6 octombrie 2025

O familie din Boșcana a rămas fară acoperiș

3 octombrie 2025

Două persoane au suferit intoxicație cu monoxid de carbon, iar alta și-a pierdut viața în urma unor incendii.

3 octombrie 2025
Back to top button