Fără apă caldă: Economii drastice în stânga Nistrului

Luna octombrie a început cu sistarea aprovizionării cu apă caldă a blocurilor locative din principalele localități urbane din stânga Nistrului: Dubăsari, Grigoriopol, Râbnița, Tiraspol, Bender, Slobozia. După cum scrie presa locală „În legătură cu regimul de economisire strictă a gazului, cauzat de circumstanțe externe nefavorabile, vor fi oprite cazanele „Tirasteploenergo”, iar furnizarea centralizată de apă caldă va fi suspendată până la o nouă dispoziție.”

Deocamdată situația rămâne incertă pentru că livrările de gaze naturale către regiunea transnistreană sunt din nou în impas, a declarat reprezentantul Energocom, Alexandr Slusari, citat de https://bani.md/. Potrivit lui, băncile europene blochează tranzacțiile după un anumit număr de operațiuni, pe motiv că plățile efectuate sub formă de „donații” nu au un sens economic clar.

„Se schimbă din nou compania-plătitor. Acum a patra companie din Emiratele Arabe Unite încearcă să găsească o bancă europeană dispusă să accepte plățile, dar deocamdată niciuna nu și-a dat acordul”, a explicat Slusari.

Reamintim că Gazprom a sistat livrările de metan către stânga Nistrului la 1 ianuarie 2025.

Ulterior, începând cu 14 februarie, gazele au fost reluate pe baza unei scheme intermediare: compania ungară MET Gas and Energy Marketing AG livrează gazul la granița cu Republica Moldova, iar un offshore din Dubai achită contravaloarea.

La frontieră, cantitatea de 3,2 milioane metri cubi pe zi este preluată de Moldovagaz și redirecționată către Tiraspol, pe baza unei plăți anticipate.