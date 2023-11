Fanfara unește tinerii

Fanfara de la Holercani este cunoscută în toată Moldova. De fapt, sunt două colective (grupa mică și grupa mare), că numărul doritorilor de a cânta la instrumente aerofone e mare. De altfel la Holercani, în 2010 a apărut și prima fanfară de fete din Moldova.

Când vin în fața publicului, îl fac să uite de toate și trezesc admirația.

E și meritul dirijorului Nicolae Jălauc, care de ani buni învață și ghidează tinerii din localitate să prindă sunetul argintiu. El asigură continuitatea muncii depuse de regretatul Gheorghe Ticu și discipolii nu doar fac diferența dintre bas, trompete, tenor 1 și tenor 2, alt, bariton, tubă, dar și le mânuiesc cu multă dibăcie.

– Fanfara de la Holercani este și dintotdeauna a fost o mândrie a satului, a cutreierat Moldova în lung și-n lat, cântând pe cele mai mari scene. Sunt conducătorul fanfarei de foarte mulți ani și vreau să spun că sunt mândru și mă bucur că sunt copii cărora le place și frecventează fanfara, dedicându-se și învățând să cânte la un instrument. Sunt mulți copii care vin la fanfară, și de aceea am făcut două grupe, una mică și una mare. Ei vin regulat, depun muncă și respectiv, vedem și rezultatele. Mă bucur că am posibilitatea să-i învăț și să-i văd pe fiecare cum evoluează.

– Admiram fetele mai mari care știau să cânte la un anumit instrument, și pentru mine a fost o motivație să le urmez exemplul. Astfel cânt în fanfară de când eram mult mai mică. Îmi place și dorința de a cânta nu a dispărut nici până azi – mărturisește Andreev Valeria.

– Sunt foarte mândru că fac parte din fanfară, și am posibilitatea să cânt la mai multe evenimente. Nu a fost atât de ușor să învăț tot de la zero, dar dorința a fost mult prea mare. Suntem un colectiv unit, este foarte important să ne susținem și să ne înțelegem, chiar dacă uneori mai sunt și unele divergențe – zice Chiriac Victor.

– Pentru mine nu a fost foarte ușor să învăț să cânt la tenor, la început chiar îmi venea gândul să părăsesc

fanfara, dar după o perioadă de timp insistența și muncă au dat rezultate bune. Mă simt foarte bine în acest anturaj, lângă colegii mei, de asemenea îmi place să cânt la evenimentele din sat și din întreaga țară – a povestit Sîrbu Ilie.

Fanfara de la Holercani a cântat pe scena Teatrul de Operă și Balet, Filarmonici, Palatului Național, Palatului Feroviarilor, a participat la concursuri și evoluat pe multe alte scene mari din Moldova, dar și peste hotare. Au un repertoriu bogat, adaptabil diferitor solicitări și le-ar plăcea să fie auziți de mai multă lume, dar o problemă rămâne acoperirea cheltuielilor de transport pentru deplasări. De altfel ca și prin alte părți părinții sunt sponsorii cei mai fideli ai tinerilor muziciști, care duc faima satului Holercani.

Ionela Chiriac, stagiara redacției „Est-Curier”

Acest material a fost realizat în cadrul proiectului „Diversificarea conținutului ca o sursă alternativă de venituri pentru „Est-Curier”. Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană și implementat de un grup de organizații partenere condus de Agenția Slovacă pentru Cooperare Internațională și Dezvoltare, în strânsă colaborare cu People in Need Slovacia și alte organizații. Acesta face parte din programul de consolidare a capacităților în cadrul proiectului „Sprijinul UE pentru instituțiile mass-media locale din Republica Moldova”. Conținutul acestui material nu reflectă neapărat viziunea UE sau a People in Need Slovacia.