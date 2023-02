Familiile care educă copii au dreptul la cinci tipuri de îndemnizații. Vezi care sunt

„Fii părinte informat, cunoaște-ți drepturile!” a fost genericul sesiunii de informare pe care a organizat-o, la 15 februarie, Casa Teritorială de Asigurări Sociale Criuleni, la care au participat asistenți sociali din raion și alte persoane inetersate.

„Este o campanie națională de informare care a fost inițiată de Fondul Națiunilor Unite pentrtu Populație (UNFPA) de comun cu Casa Națională de Asigurări Sociale, care are scopul de a informa populația despre condițiile de stabilire și plasa prestațiilor sociale adresate familiilor cu copii, despre noile prevederi legislative în acest domeniu” – anunța Lorina Sîrbu, șefa CTAS Criuleni, scopul ședinței.

Ulterior funcționara s-a referit la 5 tipuri de îndemnizații accesibile familiilor care educă copii.

I. Îndemnizația unică la nașterea copilului.

Familia are dreptul la ea pentru fiecare copil născut viu, inclusiv în cazul gemenilor. Ea pote fi solicitată doar de mama copilului, iar în cazul decesului ei – reprezentantul legal al copilului. Condiții: copilul este înregistrat la Agenția Servicii Publice, deține certificat de naștere (nu cel de la maternitate) ce atestă că copilul este cetățean al Republicii Moldova. Îndemnizația trebuie solicitată în termen de 12 luni de la data nașterii copilului. Dacă acest termen expiră și îndemnizația nu a fost solicitată, ulterior mama nu mai are dreptul la îndemnizația dată. Actele necesare: actul de identitate al mamei sau al reprezentantului legal, după caz, în original și copie, și certificatul de naștere al copilului, în original și copie. Cererile se examinează în termen de 30 de zile. Cuantumul îndemnizației unice pentru copiii născuți în anul 2022 este de 10068 de lei. Din 1 ianuarie 2023, îndemnizația unică a crescut și formează 10932 de lei.

II. Îndemnizația lunară pentru creșterea copilului, conform opțiunilor pentru persoanele asigurate.

Îndemnizația poate fi solicitată de către mama, tata, bunica, bunelul sau tutorele, persoană care nemijlocit se ocupă de îngrijirea copilului. Condiții: să confirme un stagiu total de cotizare de cel puțin 3 ani sau cel puțin 9 luni de stagiu de cotizare realizat în ultimele 24 de luni premergătoare datei nașterii copilului. Persoana care solicită are trei opțiuni la dispoziție: a) solicită îndemnizația de la data acordării concediului de îngrijire a copilului pentru un an în mărime de 90% din venitul mediu asigurat; b) solicită pentru 24 de luni, dintre care în primul an primește 60% din venitul mediu asigurat, în al doilea an – 30%, în al treilea an – zero; c) pentru trei ani în mărime de 30% pentru fiecare an din venitul mediu asigurat. E important de reținut, că optțiunea solicitată initial nu mai poate fi modificată pe parcursul concediului de îngrijire a copilului. Actle necesare: actul de identitate al solicitantului, certificatul de naștere al copilului și, după caz, extrasul din ordinul de acordare a concediului, în original. În cazul în care nu este prezentat extrasul din ordin, atunci angajatorul persoanei respective prezintă darea de seamă obligatoire, categoria 157. Dacă solicitantul a depus documentele online și categoria nu este indicată corect, cererea nu poate fi prelucrată și nu se poate stabili îndemnizația respectivă.

III. Îndemnizația lunară pentru îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de doi ani.

Condițiile: se plătește familiei pentru fiecare copil viu născut, inclusiv gemeni și mai mulți născuți dintr-o singură sarcină și se achită în aceeași mărime pentru fiecare copil separat, începând cu data nașterii copilului. Actele necesare sunt aceleași: certificatul de naștere al copilului și al celui care solicită (mama, tata, tutorele, persoana care nemijlocit se ocupă de îngrijirea copilului, indiferent dacă are activitate ori nu). Cuantumul îndemnizației este, începând cu 1 octombrie 2022, 1000 de lei, pentru persoanele asigurate și cele neasigurate. Termenul solicitării este de asemenea 12 luni de la data nașterii copilului, iar în cazul în care acest termen a fost depășit, îndemnizația se stabilește retroactiv, dar nu mai mult decât 12 luni premergătoare adresării, cu condiția că a fost solicitată timp de doi ani de la data nașterii copilului.

IV. Îndemnizația paternală.

Îndemnizația paternală o poate solicita doar tatăl copiluli. Se acordă pentru o perioadă de 14 zile calendaristice, dar trebuie tatăl să confirme următoarele condiții: stagiu de cotizare de cel puțin 3 ani, sau 9 luni din ultimele 24, sau dacă a realizat un venit asigurat în ultimele 3 luni premergătoare lunii nașterii copiluli. Modificarea dela 1 martie 2023 a legislației va permite ca tatăl să solicite această îndemnizație în decurs de un an de la data nașterii copilului, și nu doar pe parcursul a 56 de zile, cum era până acum. Dacă expiră 12 luni, ptatăl ierde acest drept. Actele necesare: buletinul, certificatul de naștere și un extras din ordinal angajatorului de a i se acorda concediu paternal, sau darea de seamă a angajatorului cu categoria 165. Tatăl poate primi 100% din venitul mediu lunar realizat în ultimele trei luni la toate unitățile unde activează tatăl solicitant înainte de a se naște copilul. Îndemnizația se achită de la bugetul asigurărilor de stat, nu de la angajator.

V. Îndemnizația lunară de suport pentru creșterea copiilor gemeni, tripleți și mai mulți născuți într-o singură sarcină.

Aceasta este pentru creșterea copiilor până la vârsta de 3 ani și anume a copiilor gemeni sau tripleți născuți dintr-o singură sarcină. Condiții: copiii să aibă certificate de naștere, solicitarea o face unul din reprezentanții legali care prezintă actul de identitate. Termenul – 12 luni de la data nașterii copiilor. Dacă a fost solicitată după un an de la nașterea copiilor, aceasta se stabilește retroactiv pe ultimele 12 luni, în termen de la 3 ani de la nașterea copilului. Pentru fiecare copil se achită lunar 500 de lei, începând cu 1 octombrie 2022.

Toate cererile pentru stabilirea prestațiilor pot fi depuse atât la sediul CTAS, cât și pe pagina web a CNAS în mod electronic.

Este important să știe părinții, că toate aceste îndemnizații și prestații se calculează doar din salariul oficial declarat de către angajator. Ca să vedeți dacă angajatorul prezintă salariul dumneavoastră, puteți solicita o parolă de acces la contul personal de asigurări sociale. Pentru asta vă puteți adresa la oricare oficiu al Casei Teritoriale de Asigurări Sociale. Cel mai bine e să vă programați din timp vizita, prin telefon, să spuneți pentru ce serviciu veniți, și în ziua și ora în care veniți la casă, primiți parola de acces, în baza actului de identitate.