FALS de la deputatul Țîrdea: Racii „fug” din cauza petrolului deversat în Nistru

Deputatul PSRM Bogdan Țîrdea a publicat sâmbătă pe rețelele de socializare un video cu mai mulți raci, despre care afirmă că au „fugit” spre mal ca urmare a deversărilor petroliere din râul Nistru. Stopfals.md a descoperit că este vorba de un fals.

„Vadul lui Vodă. Racii fug ca să se salveze de „apa cu petrol”, a scris parlamentarul socialist, cunoscut pentru promovarea constantă de falsuri și manipulări.

Videoul conține imagini cu mai mulți raci pe malul unei ape, dar și logoul unui canal de televiziune – Local TV. Vocea din filmuleț spune că situația are loc după ce ieri au fost prinși „somni uriași de peste 100 de kilograme” și că „localnicii spun că îi adună (n. r. – racii) direct de pe mal și pleacă acasă cu sacii plini”. Videoul a fost distribuit și de alți utilizatori de Facebook.

Videoul are toate semnele unui fake

1. Stopfals.md a depistat că imaginile respective (prima parte a videoului publicat de Țîrdea) au fost filmate și publicate online pe parcursul anului trecut de mai multe conturi de social media din Ucraina și Rusia, printre care: februarie 2025, contul de TikTok raki.space; august 2025, contul de TikTok fisher_official; iulie 2025, contul de Instagram raki_riba_v_dnepre.

2. Local TV este un serviciu de streaming italian care reunește canale de televiziune locale. În R. Moldova nu există niciun post de televiziune licențiat cu această denumire. Practica de a folosi în mod fraudulos logouri ale unor entități sau instituții media din străinătate este frecvent utilizată de propaganda Kremlinului (detalii aici), cea pe care Bogdan Țîrdea o răspândește activ (detalii aici).

3. Nu există nicio relatare pe internet că în ultimele zile localnicii din Vadul lui Vodă ar duce raci acasă cu sacii sau că pescarii ar fi prins „somni uriași de peste 100 de kilograme”. Nu există nici dovezi scrise sau vizuale despre „localnicii” la care se face trimitere în filmuleț, și care ar fi luat racii „fugari”.

În plus, modul în care vocea din video pronunță cuvântul „somnii”, punând greșit accentul pe „i”, seamănă izbitor cu o voce generată de inteligența artificială.

Precizăm că criza ecologică cauzată de deversările petroliere în Nistru are loc în principal în zona de nord a Republicii Moldova, unde autoritățile intervin pentru a limita impactul asupra mediului. Autoritățile Ucrainei și cele ale R. Moldova au anunțat că unda continuă de poluare cu produse petroliere a fost cauzată de atacul Rusiei asupra Centralei hidroelectrice de la Novodnistrovsk.

Mihai Avasiloaie, Stopfals.md