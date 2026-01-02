Facilități noi pentru moldovenii din diasporă: scutiri vamale la revenirea definitivă în țară

Începând cu 1 ianuarie 2026, cetățenii Republica Moldova stabiliți în diasporă și care decid să revină definitiv acasă vor putea beneficia de scutiri fiscale și vamale la introducerea bunurilor personale în țară. Măsura are drept scop sprijinirea reintegrării sociale și economice a moldovenilor reveniți din străinătate.

Potrivit noilor prevederi, persoanele eligibile vor avea dreptul să introducă fără achitarea taxelor vamale bunurile personale de uz casnic, precum și un singur automobil.

De aceste facilități pot beneficia cetățenii Republicii Moldova care:

au împlinit vârsta de 18 ani;

au locuit minimum 3 ani peste hotare în ultimii 5 ani;

pot prezenta acte ce confirmă șederea legală în străinătate;

revin în țară pentru a se stabili permanent.

Autoturismul introdus fără taxe trebuie să respecte mai multe criterii tehnice:

vechime de până la 10 ani;

valoare maximă de 550.000 de lei;

capacitate cilindrică de cel mult 3.000 cm³;

stare tehnică bună;

proprietarul să dețină un permis de conducere valabil.

Autoritățile precizează că procedura de aplicare, actele necesare și alte detalii vor fi explicate în materialele informative dedicate, inclusiv în format video.

Reprezentanții instituțiilor de resort îndeamnă cetățenii să se informeze exclusiv din surse oficiale, pentru a beneficia corect de facilitățile fiscale și vamale oferite la revenirea acasă.