Facilități fiscale pentru cei care au credit la prima locuință, din 2025

16 decembrie 2025
Deputata Victoria Belous a anunțat noi facilități fiscale destinate persoanelor care au contractat un credit pentru procurarea primei locuințe. Începând cu anul 2025, contribuabilii vor putea reduce venitul impozabil cu suma dobânzii achitate la credit, în limita a 16.100 de lei anual.

Potrivit explicațiilor oferite, de această prevedere pot beneficia persoanele care au procurat prima locuință prin credit și care nu sunt beneficiare ale unor programe de stat, cum ar fi programul „Prima Casă”.

În cazul în care locuința este deținută în proprietate comună, dreptul la deducere se acordă fiecărui beneficiar al creditului proporțional cotei-părți deținute, însă suma totală dedusă de ambii soți nu poate depăși plafonul de 16.100 de lei anual.

Pentru a beneficia de deducere, contribuabilii trebuie să dețină contractul de credit și extrasul din contul bancar care confirmă suma dobânzii achitate. Procedura presupune depunerea declarației privind impozitul pe venit pentru anul 2025 la serviciul fiscal, în care vor fi reflectate cheltuielile aferente dobânzii achitate pentru prima locuință procurată în credit.

Această măsură vine în sprijinul familiilor și persoanelor tinere, reducând povara fiscală și costurile asociate creditelor ipotecare pentru prima locuință.

