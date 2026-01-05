Facilități fiscale extinse pentru firmele care reinvestesc profitul din 2026

Guvernul pregătește un nou set de măsuri fiscale menite să stimuleze dezvoltarea mediului de afaceri și reinvestirea profitului în economie. Potrivit modificărilor anunțate în Codul fiscal, începând cu anul 2026, anumite companii vor putea beneficia de neaplicarea impozitului pe venit, cu condiția să nu retragă dividendele și să direcționeze fondurile către investiții interne.

Măsura vizează susținerea creșterii sustenabile a firmelor și consolidarea capitalului autohton, într-un context economic marcat de nevoia de investiții și stabilitate financiară. Autoritățile consideră că menținerea profitului în companie poate genera efecte pozitive pe termen mediu și lung, prin extinderea activităților, crearea de locuri de muncă și creșterea competitivității.

Conform informațiilor disponibile, facilitățile fiscale se vor aplica doar companiilor eligibile, care îndeplinesc criteriile stabilite de legislația fiscală și care optează explicit pentru această schemă. Detaliile privind categoriile de firme vizate, condițiile exacte de aplicare și mecanismul de verificare urmează să fie clarificate prin norme metodologice.

Reprezentanții mediului de afaceri privesc inițiativa ca pe un semnal pozitiv, apreciind că politicile fiscale orientate spre reinvestire pot contribui la accelerarea dezvoltării economice, cu condiția să fie predictibile și ușor de aplicat.