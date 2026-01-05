Economic

Facilități fiscale extinse pentru firmele care reinvestesc profitul din 2026

Photo of Est Curier Est Curier Send an email 5 ianuarie 2026
15 1 minut pentru citire

Guvernul pregătește un nou set de măsuri fiscale menite să stimuleze dezvoltarea mediului de afaceri și reinvestirea profitului în economie. Potrivit modificărilor anunțate în Codul fiscal, începând cu anul 2026, anumite companii vor putea beneficia de neaplicarea impozitului pe venit, cu condiția să nu retragă dividendele și să direcționeze fondurile către investiții interne.

Măsura vizează susținerea creșterii sustenabile a firmelor și consolidarea capitalului autohton, într-un context economic marcat de nevoia de investiții și stabilitate financiară. Autoritățile consideră că menținerea profitului în companie poate genera efecte pozitive pe termen mediu și lung, prin extinderea activităților, crearea de locuri de muncă și creșterea competitivității.

Conform informațiilor disponibile, facilitățile fiscale se vor aplica doar companiilor eligibile, care îndeplinesc criteriile stabilite de legislația fiscală și care optează explicit pentru această schemă. Detaliile privind categoriile de firme vizate, condițiile exacte de aplicare și mecanismul de verificare urmează să fie clarificate prin norme metodologice.

Reprezentanții mediului de afaceri privesc inițiativa ca pe un semnal pozitiv, apreciind că politicile fiscale orientate spre reinvestire pot contribui la accelerarea dezvoltării economice, cu condiția să fie predictibile și ușor de aplicat.

Tag-uri
Photo of Est Curier Est Curier Send an email 5 ianuarie 2026
15 1 minut pentru citire

Preluarea textelor de pe pagina www.estcurier.md pentru formatul online se face în limita a 500 de semne, cu indicarea linkului activ către articolul preluat. Instituțiile de presă, care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica „Est-Curier" și autorul informației. Materialele de presă sunt protejate de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe și de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova.

Photo of Est Curier

Est Curier

Articole asemănătoare

Facilități noi pentru moldovenii din diasporă: scutiri vamale la revenirea definitivă în țară

2 ianuarie 2026

Controale fiscale intensificate în ianuarie 2026: Serviciul Fiscal de Stat vizează domeniile cu risc sporit

2 ianuarie 2026

Așteaptă că anul 2026 va fi unul mai bun comparativ cu 2025.

1 ianuarie 2026

Deficiențe de planificare, coordonare interinstituțională, monitorizare și evidență contabilă depistate în utilizarea resurselor FNDAMR

29 decembrie 2025
Back to top button