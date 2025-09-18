CriuleniSocial

Fă-ți timp pentru a salva o viață!

Foto simbol.

Pe 22 septembrie, luni, persoanele care doresc și au posibilitatea, sunt așteptate la Spitalul Raional Criuleni, unde se organizează o campanie de colectare de sânge – acțiune umanitară de mare importanță pentru persoanele care au nevoie de preparatele sanguine pentru a-și continua viața.

Centrul Național de Transfuzie a Sângelui va pune la dispoziție echipele medicale, abilitate să colecteze sânge de la donatori voluntari începând cu ora 9:00 și până la 13.:00, în sala mare de ședințe, situată la et. 2 a blocului administrativ a spitalului.

Cine poate dona: persoane sănătoase, cu vârsta 18 – 60 ani şi condiția fizică corespunzătoare, fără afecțiuni medicale ce pot contraindica donarea.

Apropo, conform art.6 al Legii privind donarea de sânge, angajatorii sunt obligați să acorde donatorului după fiecare zi de donare a sângelui o zi de odihnă, care poate fi anexată la concediul de odihnă sau folosită în timpul convenabil acestuia.

 

