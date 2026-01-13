Exporturile din regiunea transnistreană se consolidează, peste 70% din livrări orientate spre Uniunea Europeană

Agenții economici din regiunea transnistreană continuă să își intensifice activitatea export-import, consolidându-și prezența pe piața Uniunii Europene (UE) și aprofundând integrarea economică în cadrul spațiului comercial al Republicii Moldova. În anul 2025, exporturile către statele membre ale UE au reprezentat circa 71% din totalul tranzacțiilor comerciale externe ale companiilor din stânga Nistrului, arată datele oficiale ale Serviciului Vamal. Importurile din UE au constituit aproximativ 48% din totalul bunurilor introduse în regiune. Principalele destinații ale mărfurilor exportate rămân România, Polonia și Italia.

Pe parcursul anului trecut, autoritățile competente au emis 3 894 de certificate de origine a mărfurilor, dintre care 2 099 atestă originea preferențială pentru comerțul cu statele UE, evidențiind creșterea cooperării comerciale cu piața europeană. Această dinamică reflectă atât adaptarea lanțurilor logistice, cât și aplicarea uniformă a standardelor comerciale în întreaga Republică Moldova, inclusiv în punctele de control monitorizate de Serviciul Vamal.

Specialiștii subliniază că această tendință de orientare spre UE contribuie la consolidarea conexiunilor economice între malurile Nistrului și susține procesul de reintegrare economică a regiunii transnistrene în contextul angajamentelor asumate de Chișinău pe plan intern și internațional.