Incidente

Explozie mortală într-o gospodărie din Ciorescu

Photo of Est Curier Est Curier Send an email 15 decembrie 2025
67 1 minut pentru citire

O explozie produsă la o sobă de încălzit, dotată cu o instalație de încălzire a apei, a curmat viața unui bărbat și a rănit grav o altă persoană, în seara zilei de 14 decembrie 2025, în comuna Ciorescu, municipiul Chișinău.

Potrivit informațiilor preliminare, apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 18:09. Deflagrația s-a produs în interiorul unei case de locuit, la soba în care era instalat un schimbător de căldură pe apă. În urma exploziei, au fost avariate soba, o parte din tavanul locuinței, precum și geamul de la bucătărie. Din fericire, incendiul nu s-a extins, iar foc nu a izbucnit în interiorul casei.

În urma incidentului, proprietarul locuinței, un bărbat de 56 de ani, a decedat pe loc. Totodată, un alt bărbat, în vârstă de 40 de ani, a suferit traumatisme grave și a fost transportat de urgență la spital de către echipajul Serviciului de Asistență Medicală Urgentă.

Specialiștii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au efectuat cercetări la fața locului și au stabilit, preliminar, că explozia ar fi fost provocată de nerespectarea regulilor de securitate la utilizarea sobelor, cel mai probabil ca urmare a suprasolicitării instalației de încălzire.

În acest context, IGSU reamintește cetățenilor importanța respectării stricte a normelor de securitate la utilizarea surselor de încălzit, evitarea improvizațiilor periculoase și suprasolicitării sobelor. În cazul apariției unor situații de risc, autoritățile îndeamnă populația să apeleze imediat Serviciul 112.

Tag-uri
Photo of Est Curier Est Curier Send an email 15 decembrie 2025
67 1 minut pentru citire

Preluarea textelor de pe pagina www.estcurier.md pentru formatul online se face în limita a 500 de semne, cu indicarea linkului activ către articolul preluat. Instituțiile de presă, care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica „Est-Curier" și autorul informației. Materialele de presă sunt protejate de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe și de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova.

Photo of Est Curier

Est Curier

Articole asemănătoare

Alertă de securitate la frontiera moldo-ucraineană

13 decembrie 2025

Produse lactate de import reținute la frontieră de ANSA din cauza etichetării necorespunzătoare

12 decembrie 2025

Dublă tragedie la Molovata

12 decembrie 2025

Spre Țara Sfântă cu pistoale în bagaj

12 decembrie 2025
Back to top button