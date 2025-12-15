Explozie mortală într-o gospodărie din Ciorescu

O explozie produsă la o sobă de încălzit, dotată cu o instalație de încălzire a apei, a curmat viața unui bărbat și a rănit grav o altă persoană, în seara zilei de 14 decembrie 2025, în comuna Ciorescu, municipiul Chișinău.

Potrivit informațiilor preliminare, apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 18:09. Deflagrația s-a produs în interiorul unei case de locuit, la soba în care era instalat un schimbător de căldură pe apă. În urma exploziei, au fost avariate soba, o parte din tavanul locuinței, precum și geamul de la bucătărie. Din fericire, incendiul nu s-a extins, iar foc nu a izbucnit în interiorul casei.

În urma incidentului, proprietarul locuinței, un bărbat de 56 de ani, a decedat pe loc. Totodată, un alt bărbat, în vârstă de 40 de ani, a suferit traumatisme grave și a fost transportat de urgență la spital de către echipajul Serviciului de Asistență Medicală Urgentă.

Specialiștii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au efectuat cercetări la fața locului și au stabilit, preliminar, că explozia ar fi fost provocată de nerespectarea regulilor de securitate la utilizarea sobelor, cel mai probabil ca urmare a suprasolicitării instalației de încălzire.

În acest context, IGSU reamintește cetățenilor importanța respectării stricte a normelor de securitate la utilizarea surselor de încălzit, evitarea improvizațiilor periculoase și suprasolicitării sobelor. În cazul apariției unor situații de risc, autoritățile îndeamnă populația să apeleze imediat Serviciul 112.