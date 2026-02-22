Explozie în Lviv soldată cu moartea unei polițiste de 23 de ani

Un atac terorist a avut loc în orașul Lviv, Ucraina, în noaptea de 21-22 februarie 2026, soldat cu moartea unei tinere polițiste și cu distrugerea mai multor vehicule, conform procuraturii regionale din Lviv și relatării agenției UNN.

Incidentul s-a petrecut după un apel la linia de urgență „102” despre un jaf într-un magazin situat pe strada Danylyshyn, în apropierea unui centru comercial din centrul orașului. La sosirea primei patrule de poliție, o explozie s-a detonat la fața locului, iar la scurt timp, când a intervenit și al doilea echipaj, a avut loc o a doua explozie, potrivit comunicatului procuraturii.

Victima, o polițistă în vârstă de 23 de ani care făcea parte din prima patrulă sosită la incident, și-a pierdut viața în urma exploziei, iar un vehicul de poliție și un autoturism civil din apropiere au suferit deteriorări semnificative. Ancheta preliminară a clasificat cazul drept act terorist și examinează ipoteza unui capcană planificat, folosită pentru a atrage forțele de ordine în zonă printr-un apel fals.

Autoritățile au deschis un dosar penal în Registrul Unificat al Investigațiilor Prealabile sub Partea 2 a Articolului 258 din Codul Penal al Ucrainei, privind actele teroriste cu consecințe grave. Cercetările sunt în desfășurare, iar în oraș au fost instituite măsuri sporite de securitate pentru identificarea și reținerea persoanelor implicate în organizarea atacului.