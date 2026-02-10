Explozie a unei plite pe gaz într-o gospodărie din Dubăsari soldată cu rănirea unei femei

DubăsariIncidente

O explozie a unei plite pe gaz s-a produs pe 9 februarie într-o gospodărie particulară din Dubăsari, în urma unei scurgeri de gaz și a unei defecțiuni a echipamentului.

Potrivit așa-numitelor autorități din stânga Nistrului, o femeie în vârstă de 61 de ani a intrat în bucătăria de vară pentru a pune un ceainic pe aragaz. În acel moment s-a auzit o bubuitură, urmată de explozie. Unda de șoc a aruncat-o pe pensionară la 2-3 metri distanță de locul în care se afla. În urma deflagrației, încăperea a fost complet distrusă.

O vecină, care a auzit zgomotul, a chemat ambulanța. Femeia a fost transportată la spital cu arsuri termice la față, gât, mâini și pe partea exterioară a coapsei. Aceasta este internată în secția de traumatologie a spitalului raional din Dubăsari și urmează tratament.

La fața locului au intervenit echipaje ale serviciilor de urgență, poliția și pompierii. Circumstanțele producerii incidentului sunt în curs de stabilire.

Foto: MVDPMR

