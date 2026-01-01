Evitarea incidentelor pe apă în timpul formării și menținerii gheții în perioada rece 2025-2026

Odată cu răcirea vremii există riscul formării de gheață subțire pe bazinele acvatice.

Secția Situații Excepționale Criuleni atenționează oamenii despre riscul prăbușirii sub gheața subțire a bazinelor acvatice. Avertizarea salvatorilor vine în contextual răcirii temperaturii aerului și posibila formare a podului de gheață pe suprafața lacurilor, râurilor și iazurilor din țară. Oamenii sunt îndemnați să evite pescuitul la copcă sau mersul pe bazinele acvatice, întrucât grosimea acesteia nu depășește 8-10 cm.

Pentru ca aflarea pe gheața lacurilor să nu prezinte pericol, temperatura aerului trebuie să înregistreze valori negative mai multe zile consecutiv. Oscilarea temperaturii duce la formarea podului de gheață, însă acesta nu este rigid și prezintă pericol pentru oamenii care aleg să meargă, să patineze, sau să pescuiască.

O atenție sporită este acordată minorilor. Persoanele care au în grijă copii sunt rugați să-i monitorizeze strict și să nu le permită jocul în preajma bazinelor acvatice. În caz de situații de risc oamenii pot solicita ajutor apelând Serviciul 112.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență solicită cetățenilor să respecte măsurile de siguranță și vine cu următoarele recomandări:

Iarna, în timpul pescuitului, gândiți-vă în primul rând la securitate și apoi la pescuit. Deplasându-vă pe gheață, fiți gata în orice moment să vă eliberați imediat de greutăți.

Treceți locurile periculoase numai cu asigurare, deplasați-vă cu pași alunecați. Întotdeauna să aveți la îndemână o funie de 12-15 metri. Țineți alături o scândură sau o creangă mare.

Gheața între insule, întinderile de apă și între cotituri sunt permanent periculoase. Nu săriți pe blocuri de gheață rupte. Ele nu pot să vă mențină greutatea și se pot răsturna!

Nu vă deplasați pe gheață de unul singur. Nu vericați rezistența gheții cu piciorul. Sub zăpadă pot crăpături!

Dacă sub picioare ați depistat crăpături de gheață, nu intrați în panică și nu fugiți de pericol! Culcați-vă lent pe gheață și rostogoliți-vă în locul fără pericol. În aceste locuri sub zăpadă pot crăpături adânci sau spargeri! Chiar și după înghețuri în aceste locuri gheața este subțire!

Rețineți! Acordarea primului ajutor celor aflați în pericol este posibil numai în sectorul permis de trecere!

STIMAȚI CETĂȚENI, NU UITAȚI!

PRINTR-UN COMPORTAMENT PREVENTIV, VĂ SALVAȚI VIAȚA!

ÎN CAZ DE SITUAȚII DE URGENȚĂ, APELAȚI 112

Ofițer SP a SSE Criuleni

locotenent-major al s/i Porubin Tudor