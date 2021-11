Evaluarea, ca oportunitate de a îmbunătăți activitatea autorităților anticorupție

Săptămâna viitoare urmează să aibă loc o ședință publică a comisiei parlamentare speciale, în cadrul căreia va fi examinat raportul de evaluare a activității Centrului Național Anticorupție (CNA). Despre asta a anunțat Olesea Stamate, președinta Comisiei juridice, numiri și imunități a Parlamentului R. Moldova, la masa rotundă „Evaluarea activității autorităților anticorupție: Cine? De ce? Cum?”, desfășurată de API la 2 noiembrie a.c. Ea nu exclude că raportul va conține recomandări de demisie a conducerii CNA. Atât experții societății civile, cât și reprezentanții instituțiilor anticorupție pledează pentru un proces de evaluare transparent și criterii de performanță clar stabiliți prin lege.

Activitatea instituțiilor publice anticorupție trenează și există necesitatea evaluării acestora pentru a elabora recomandări de îmbunătățire a activității, a spus Olesea Stamate, președinta Comisiei juridice, numiri și imunități. “Fără a atenta la independența acestor instituții, vrem să introducem un mecanism care ar permite evaluarea performanței și să livrăm rezultatele pe care le așteaptă societatea. Raportul va fi evalua competențele profesionale: prevenirea și combaterea corupției, activitatea agenției de recuperare a bunurilor infracționale, eficiența „liniei verde”, rapoartele de activitate etc. Am solicitat și am primit răspuns la un spectru larg de întrebări de la CNA, de la alte autorități cu care conlucrează Centrul. Vom contrapune răspunsurile și vom face o analiză complexă a activității din diferite perspective”, a subliniat deputata. Întrebată dacă raportul va conține și recomandări privind demisia conducerii CNA, Olesea Stamate a precizat că “În funcție de aprecierile finale, dacă vom constata că rezultatele sunt nesatisfăcătoare, una din recomandări ar putea fi și demiterea conducerii CNA. Dar asta nu este un aspect obligatoriu în procesul de evaluare”.

În cadrul mesei rotunde, experta anticorupție Mariana Kalughin a prezentat o informație amplă despre activitatea și unele rezultate înregistrate de autoritățile anticorupție din țară în ultimul timp, dar și despre instrumentele de control existente pentru a responsabiliza aceste instituții. Totodată, ea și-a expus opinia cum ar trebui să se desfășoare procesul de evaluare: “Ar fi bine ca orice control să se facă periodic, să nu fie privit ca un exercițiu excepțional, de criză. Criteriile de evaluare trebuie să fie clare și prescrise de lege. În felul acesta, pe viitor va fi ușor de evaluat și alte instituții anticorupție. Procesul de evaluare trebuie să fie incluziv, cu implicarea experților din societatea civilă, ai altor autorități competente. Ne-am dori ca acest exercițiu să fie unul public, echilibrat, bazat pe constatări argumentate, dar nu pe declarații electorale sau politice”.

La rândul său, Lidia Chirioglo, șefa Direcției generale de prevenire a corupției de la CNA, a menționat că acest control este perceput de instituție ca ceva normal. “Avem posibilitatea să prezentăm Parlamentului informații relevante care se referă la rezultatele activității noastre, care e situația reală, să venim cu unele soluții pentru a îmbunătăți lucrurile, a rezolva unele probleme cu care ne confruntăm zilnic. Este și o șansă de a fortifica anumite componente privind prevenirea sau combaterea corupției, recuperarea bunurilor provenite din infracțiuni”, a spus L.Chirioglo.

În timpul apropiat, Parlamentul urmează să decidă dacă va evalua sau nu o altă instituție publică anticorupție – Autoritatea Națională de Integritate (ANI). Președinta ANI, Rodica Antoci, consideră că o evaluare instituțională nu trebuie să sperie pe nimeni, dar a atenționat că schimbarea conducerii nu va aduce mai multă eficiență. „Eu nu văd un impediment și cred că evaluarea nu trebuie să sperie pe nimeni. Chiar dacă ești o instituție independentă, nu înseamnă că poți să faci orice și poți fi evaluat în baza unor criterii care trebuie să fie clari, iar procesul de evaluare să aibă loc public. Trebuie luat în calcul și volumul de lucru al angajaților, implicarea lor, sarcinile realizate de aceștia. Ar trebui evaluate nu numai resursele umane, manageriale, dar și cele financiare”, a conchis R. Antoci.

Înregistrarea integrală a dezbaterii poate fi vizionată AICI.

Evenimentul s-a desfășurat în cadrul proiectului “Promovarea integrității în serviciul public și informarea despre candidații cu probleme de integritate la alegerile prezidențiale 2020 și cele regionale 2021”, implementat de Asociația Presei Independente (API), cu susținerea Fundației Soros Moldova/Departamentul Buna Guvernare. Conținutul său este responsabilitatea exclusivă a API și nu reflectă neapărat poziția Fundației.