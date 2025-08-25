„EU4family” din satul Zăicana a primit biletul pentru destinația europeană

Desfășurat în perioada 19 –21 august, în trei regiuni ale țării: nord (Răuțel, Fălești), sud

(Văleni, Cahul) și centru (orașul Stăuceni) concursul a reunit zeci de echipe, formate din câte doi bunici și doi nepoți din întreaga țară, care și-au demonstrat cunoștințele despre istoria și cultura Europei, creativitatea, dar și spiritul de echipă.

La Stăuceni a fost o competiție strânsă între echipele din Criuleni, Strășeni, Orhei, Ialoveni, Chișinău, Nisporeni, Cricova, iar pe podium au urcat:

– locul I – „EU4family” din satul Zăicana, r-nul Criuleni

– locul II – „Ingenioșii” din Chișinău

– locul III – „Zig-zag” din orășelul Cricova.

Cele trei echipe desemnate învingătoare la etapele zonale ale concursului național „EU &

bunicii mei” și-au primit trofeele la Președinție, acolo unde șefa statului, Maia Sandu, le-a înmânat marele premiu – o vizită într-o capitală europeană, informează MOLDPRES.

Astfel, echipa „Moștenitorii Europei” din Sângerei va merge în călătorie la Paris, echipa „EuroFetele din sat” din Brînza, Cahul vor vizita orașul Atena, iar echipa „EU4Family” din Zăicana, Criuleni se va bucura de o călătorie la Praga.

Șefa statului, Maia Sandu, a felicitat echipele câștigătoare, menționând:„Pentru noi integrarea europeană înseamnă și mult de lucru, dar și evenimente frumoase prin care cunoaștem și înțelegem ce înseamnă Uniunea Europeană”, a declarat Maia Sandu.

Viceprim-ministra Cristina Gherasimov a mulțumit tuturor familiilor pentru curajul de a participa la concurs și „entuziasmul și energia cu care au descoperit Europa împreună. Sperăm că ați adunat multe amintiri frumoase în această vară!”