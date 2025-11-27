InternaționalPolitic

Estonia va deschide Ambasadă la Chișinău

Photo of Est Curier Est Curier Send an email 27 noiembrie 2025
2 1 minut pentru citire

Joi 27  noiembrie, 2025, Guvernul Estoniei a adoptat decizia de deschidere a Ambasadei Estoniei la Chișinău. Până acum, Ambasada se afla la București.

Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi, care a avut  o discuție telefonică cu ministrul de externe al Estoniei, Margus Tsahkna, spune că:

„O veste foarte bună pentru țara noastră! Acest pas al autorităților estone demonstrează cât de bune sunt relațiile dintre țările noastre și sprijinul în drumul Republicii Moldova spre Uniunea Europeană” – a menționat Mihai Popşoi.

Mihai Popșoi a mulțumit Guvernului eston pentru această inițiativă și a reiterat interesul Republicii Moldova de a continua consolidarea dialogului politic, cooperării comercial-economice și colaborării în domeniile educației, digitalizării și culturii.

Estonia rămâne un partener important al Republicii Moldova, oferind sprijin în diverse domenii, în special în e-guvernare, securitate cibernetică și educație.

Raionul Criuleni este înfrățit cu regiunea Viru-Nigula vald, Estonia și colaborarea interpersonală și profesională a cetățenilor din aceste două regiuni este foarte strânsă.

Ex-ambasadorul Republicii Moldova în Estonia, dl Victor Guzun, scrie că:„Urmează și mai multe proiecte bilaterale, și mai multe practici estoniene implementate ACASĂ. Nu există un model de urmat mai bun pentru Moldova decât Estonia, 100%”. 

 

Tag-uri
Photo of Est Curier Est Curier Send an email 27 noiembrie 2025
2 1 minut pentru citire

Preluarea textelor de pe pagina www.estcurier.md pentru formatul online se face în limita a 500 de semne, cu indicarea linkului activ către articolul preluat. Instituțiile de presă, care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica „Est-Curier" și autorul informației. Materialele de presă sunt protejate de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe și de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova.

Photo of Est Curier

Est Curier

Articole asemănătoare

Incendiu catastrofal la Hong Kong: zeci de morți și sute de dispăruți în complexul rezidențial

27 noiembrie 2025

Femeie condamnată la 7 ani de închisoare pentru distribuirea de informații considerate „false” despre armata rusă

24 noiembrie 2025

Washingtonul pregătește o nouă etapă a operațiunilor împotriva regimului Maduro

23 noiembrie 2025

Cântăreața italiană Ornella Vanoni a murit la vârsta de 91 de ani

22 noiembrie 2025
Back to top button