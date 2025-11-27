Estonia va deschide Ambasadă la Chișinău

Joi 27 noiembrie, 2025, Guvernul Estoniei a adoptat decizia de deschidere a Ambasadei Estoniei la Chișinău. Până acum, Ambasada se afla la București.

Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi, care a avut o discuție telefonică cu ministrul de externe al Estoniei, Margus Tsahkna, spune că:

„O veste foarte bună pentru țara noastră! Acest pas al autorităților estone demonstrează cât de bune sunt relațiile dintre țările noastre și sprijinul în drumul Republicii Moldova spre Uniunea Europeană” – a menționat Mihai Popşoi.

Mihai Popșoi a mulțumit Guvernului eston pentru această inițiativă și a reiterat interesul Republicii Moldova de a continua consolidarea dialogului politic, cooperării comercial-economice și colaborării în domeniile educației, digitalizării și culturii.

Estonia rămâne un partener important al Republicii Moldova, oferind sprijin în diverse domenii, în special în e-guvernare, securitate cibernetică și educație.

Raionul Criuleni este înfrățit cu regiunea Viru-Nigula vald, Estonia și colaborarea interpersonală și profesională a cetățenilor din aceste două regiuni este foarte strânsă.

Ex-ambasadorul Republicii Moldova în Estonia, dl Victor Guzun, scrie că:„Urmează și mai multe proiecte bilaterale, și mai multe practici estoniene implementate ACASĂ. Nu există un model de urmat mai bun pentru Moldova decât Estonia, 100%”.