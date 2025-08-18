Este un drept care poate fi valorificat la dorință de către cetățenii aflați peste hotare mai mult de 183 de zile pe an

Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) semnalează o creștere a cazurilor de dezinformare care circulă în mediul online despre plata primei de asigurare obligatorie de asistență medicală în sumă fixă, în special în ceea ce privește achitarea primei de către unii cetățeni din diasporă.

Pentru a evita inducerea în eroare, CNAM îndeamnă populația să se informeze din surse oficiale și să verifice orice informație care ar putea genera confuzie. În acest context, prezentăm o serie de precizări privind drepturile și obligațiile cetățenilor în sistemul de asigurare obligatorie de asistență medicală.

Statutul de persoană asigurată în sistemul de asigurare medicală obligatorie este atribuit persoanei prin încadrarea în una din următoarele categorii:

1) persoane asigurate angajate, de la care se reține automat prima de asigurare în valoare de 9% din salariu;

2) persoane asigurate de Guvern: copii, elevi și studenți cu frecvență la zi, gravide, parturiente, lăuze, mamele care își îngrijesc copiii până la vârsta de doi ani, pensionari, persoane cu dizabilități, șomeri, veterani de război etc.;

3) persoane care se asigură în mod individual: proprietarii de teren cu destinație agricolă, persoanele fizice care desfășoară activități independente în domeniul comerțului cu amănuntul, cu excepția comerțului cu mărfuri supuse accizelor, fondatorii de întreprindere individuală și de gospodărie țărănească, deținătorii de patentă, arendașii, arendatorii, cetățenii străini cu drept de ședere provizorie sau permanentă în Republica Moldova, alți cetățeni care nu sunt angajați și nici asigurați de Guvern, persoanele neangajate care exercită profesia de mediator, notar, avocat, executor judecătoresc etc.

Cetățenii Republicii Moldova care se află peste hotare mai mult de 183 de zile pe an (echivalentul a șase luni), inclusiv cetățenii din diasporă, nu sunt obligați să achite prima de asigurare în sumă fixă, cu excepția celor care:

sunt fondatori de întreprindere individuală sau gospodărie țărănească în Republica Moldova ori dețin patentă de întreprinzător;

sunt înregistrați în țară că desfășoară activitate independentă în comerțul cu amănuntul;

au calitatea de avocat, notar sau executor judecătoresc cu licență activă ori mediator cu atestat valabil.

Persoanele din diasporă care nu se încadrează în categoriile enumerate mai sus sunt scutite de plata primei, însă pot opta pentru asigurare achitând prima conform legii. Este un drept care poate fi valorificat la dorință de către cetățenii aflați peste hotare mai mult de 183 de zile pe an.

Atenție! Suma afișată în Serviciul guvernamental de plăți electronice MPay pentru cei aflați peste hotare mai mult de jumătate de an nu reprezintă o obligație de plată, ci valoarea pe care o pot achita dacă aleg să se asigure medical în Republica Moldova.

Cetățenii pot obține informații corecte și actualizate accesând pagina web a CNAM – cnam.md – sau apelând Serviciul Info CNAM la numărul 0 800 99999 (apel gratuit din orice rețea – fixă sau mobilă).