Escrocherii online în numele Poștei Moldovei: instituția avertizează populația

Poșta Moldovei avertizează despre creșterea numărului de tentative de escrocherie realizate prin pagini web false și alte surse online care folosesc abuziv identitatea instituției pentru a înșela cetățenii.

Potrivit instituției, escrocii creează site-uri și mesaje care imită identitatea vizuală a Poștei Moldovei, folosesc denumirea oficială a întreprinderii, numele conducerii, ba chiar falsifică semnături și ștampile pentru a câștiga încrederea victimelor. Scopul este colectarea datelor personale și bancare, precum și obținerea de transferuri de bani.

Reprezentanții Poștei Moldovei subliniază clar că instituția nu solicită niciodată date personale, date bancare și nu cere transferuri de bani prin intermediul paginilor web, SMS, e-mail, telefon sau rețele de socializare.

Instituția recomandă cetățenilor să:

  • verifice cu atenție sursa informațiilor primite online;
  • nu divulge date personale, bancare sau de autentificare;
  • evite ofertele care promit câștiguri rapide sau garantate;
  • se informeze exclusiv din canalele oficiale ale Poștei Moldovei: www.posta.md, paginile de Facebook și Instagram;
  • raporteze tentativele suspecte autorităților competente.

În cazul în care apar dubii privind veridicitatea unei informații, cetățenii sunt îndemnați să contacteze Serviciul Suport Clienți la numărul unic 1310 sau 022 27 00 44, ori prin e-mail la informatii@posta.md.

