Escrocherie online în numele SFS: contribuabilii primesc notificări false pe WhatsApp

Serviciul Fiscal de Stat avertizează contribuabilii despre apariția unor notificări false privind pretinsa reținere temporară a mijloacelor financiare, distribuite prin aplicația WhatsApp de o persoană care se prezintă drept „Andrey Karelin”. Mesajele sunt însoțite de documente falsificate, semnate în mod fraudulos în numele directoarei instituției, Olga Golban, și de o legitimație atribuită Comisiei pentru Valori Mobiliare și Burse din Cipru.

Instituția precizează că documentele respective sunt falsuri și că identitatea sa este utilizată ilegal de persoane rău intenționate, cu scopul de a induce în eroare cetățenii și de a submina încrederea în autoritatea fiscală. Printre indiciile de fals se numără adresa incorectă a portalului oficial, elemente grafice inventate, precum și coduri de bare și QR care nu sunt utilizate în astfel de comunicări. Potrivit autorității, corespondența oficială are loc exclusiv în format digital securizat și include semnătură electronică.

Serviciul Fiscal de Stat îndeamnă cetățenii să ignore aceste mesaje și să sesizeze imediat organele de drept sau instituțiile competente. Cazul a fost deja raportat autorităților pentru investigare.

Reprezentanții instituției subliniază că informațiile oficiale privind obligațiile fiscale sunt comunicate doar prin canale autorizate și recomandă verificarea oricăror mesaje suspecte exclusiv pe paginile oficiale ale instituției. De asemenea, se menționează că autoritatea nu deține cont pe platforma TikTok, iar orice profil care folosește identitatea sa este fraudulos și trebuie raportat.

Autoritatea face apel la vigilență în contextul intensificării tentativelor de dezinformare și solicită publicului să se informeze doar din surse oficiale și verificate.