Escrocherie de proporții: schemă de „import” auto din UE, cu prejudicii de 2,5 milioane de lei, trimisă în judecată

Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a finalizat urmărirea penală și a trimis în instanță dosarul unei escrocherii de amploare, prin care 28 de persoane au fost înșelate cu promisiuni false de import al automobilelor din Uniunea Europeană. Prejudiciul total se ridică la aproximativ 2,5 milioane de lei.

Potrivit procurorilor, schema a fost coordonată de un bărbat de 41 de ani, originar din Tighina, care, împreună cu alți complici, publica anunțuri online cu mașini pretins aduse din Franța, Germania, Italia, Lituania, Olanda și Polonia. Pentru a câștiga încrederea clienților, erau utilizate fotografii reale ale autoturismelor, preluate de pe platforme europene de vânzări auto.

Victimele erau contactate prin aplicații de mesagerie, iar întâlnirile aveau loc în mai multe localități din țară, inclusiv Chișinău, Cahul, Fălești, Nisporeni și Soroca. Sub pretextul achitării taxelor de transport și vămuire, cumpărătorilor li se cereau avansuri considerabile. În unele cazuri, sumele au fost remise în baza unor recipise autentificate notarial, pentru a crea aparența de legalitate.

În total, gruparea a încasat aproximativ 124.000 de euro, fără ca vreun automobil să fie livrat. După primirea banilor, suspecții întrerupeau orice legătură cu victimele.

Principalul organizator a părăsit Republica Moldova după pornirea investigațiilor, însă a fost localizat și reținut pe teritoriul Poloniei, ulterior fiind extrădat. În prezent, acesta se află în arest preventiv în Penitenciarul nr. 13 din Chișinău.

Conform legislației în vigoare, fapta incriminată se pedepsește cu închisoare de la 4 la 8 ani. Procuratura subliniază că persoanele trimise în judecată beneficiază de prezumția nevinovăției până la pronunțarea unei hotărâri definitive.

PCCOCS recomandă cetățenilor să manifeste prudență sporită la achiziționarea automobilelor din străinătate și să verifice cu atenție identitatea și credibilitatea intermediarilor, indiferent de documentele prezentate sau de promisiunile făcute.