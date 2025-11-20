Escrocherie cu „donații pentru surdo-muți” în Moldova. Află cum funcționează schema

În ultima perioadă, în mall-uri și magazine din Chișinău, dar și peste hotare, au apărut persoane care pretind că sunt surde sau mute și cer donații „pentru copii cu dizabilități”. Schema este simplă: se apropie de oameni cu un clipboard în mână, pe care au foi tipărite cu tabele, ștampile și logouri ce par oficiale, inclusiv al organizației Handicap International / Humanity & Inclusion.

La o verificare online, astfel de „asociații” trecute pe foaie de multe ori nu apar în registre sau în vreun site oficial, iar datele de contact lipsesc complet, nu există adresă, telefon, site sau cod fiscal, un prim semnal de alarmă. În plus, Handicap International confirmă pe site-ul său că și-a închis programul din Moldova în 2023, țara fiind listată ca stat unde operațiunile au fost oprite în ultimii ani.

Acest tip de înșelăciune nu este nou. Presa și autoritățile din mai multe țări europene descriu de ani buni „deaf-mute/fake petition scam” – o schemă în care indivizii se prezintă ca surdo-muți, afișează un formular pentru semnături și apoi cer insistent bani, uneori invocând o „sumă minimă” de 10-20 de euro. Cazuri similare au fost raportate în orașe turistice din Franța, Germania, Spania și alte țări europene.

O persoană din echipa noastră redacțională a întâlnit astfel de cazuri la Palas Iași și în preajma Turnului Eiffel. La început, ești rugat doar să semnezi, iar în final ajungi să te simți „obligat” să donezi bani. În plus, membrii „asociației” te urmăresc cu privirea. De exemplu, în timp ce Alexandra scoate banii să doneze, după ce a semnat, o altă „voluntară” se apropie rapid, îi ia din mână bancnota de 5 euro și pleacă imediat, fără ca Alexandra să mai apuce măcar să semneze pe a doua listă.

Caricaturistul Alex Buretz povestește pe pagina sa de social media că a donat recent în Carrefour Iași, fiind abordat exact în acest mod, fără să știe că este o escrocherie. Aceeași schemă a fost observată ulterior în un mall și un magazin din Chișinău, unde persoane cu clipboard și foi „oficiale” cereau donații. Administrația magazinului nu era la curent cu existența acestei „campanii caritabile”, un alt semn clar că ceva este în neregulă.

Cum recunoști escrocheria:

Persoane (uneori în grup) vin la tine cu un clipboard și un formular de „petiție” sau „listă de donații”.

Pretind că sunt surde/mute și îți arată doar textul de pe foaie.

Pe foaie apar logouri de organizații cunoscute (ex.: Handicap International), dar nu există niciun contact real: telefon, adresă, site web verificabil.

Îți cer să semnezi și apoi insistă pentru o sumă fixă sau „minimă”. Dacă oferi mai puțin, devin insistenți sau agresivi.

Magazinul/mall-ul nu are nicio informație oficială despre campania respectivă.

Ce poți face ca să te protejezi:

Nu semna și nu dona bani persoanelor care te abordează în mod agresiv în spații comerciale.

Verifică numele organizației pe site-urile oficiale, registre de ONG-uri și vezi dacă există date reale de contact.

Întreabă direct administrația mallului sau magazinului dacă au aprobat o astfel de colectă.

Dacă bănuiești o escrocherie, anunță paza sau administrația și, dacă este cazul, apelează poliția.

Dacă vrei să susții cauze pentru persoanele cu dizabilități, donează doar prin canale oficiale: site-uri ale ONG-urilor cunoscute, conturi bancare verificate, campanii anunțate public.

Este important de subliniat că există persoane și organizații autentice care sprijină surzii și persoanele cu dizabilități, iar astfel de escrocherii nu fac decât să le păteze imaginea și să submineze încrederea publicului. De aceea, cel mai bun mod de a ajuta rămâne informarea corectă și donațiile către organizații verificate.