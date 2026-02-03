Escrocheria „trecerii la 5G” în numele Orange Moldova: o schemă veche care persistă

Deși nu este o metodă nouă, escrocheria telefonică în care atacatorii se dau drept angajați ai Orange Moldova continuă să fie activă și să afecteze clienți din întreaga țară. În ultimele săptămâni, tot mai mulți utilizatori au raportat că au fost contactați telefonic de persoane necunoscute care le cer să facă „modificări urgente” în setările telefonului pentru a putea trece de la 4G la 5G.

Scenariul este același: apelantul susține că, dacă utilizatorul nu urmează instrucțiunile primite, serviciile de telefonie și internet nu vor mai funcționa corect. În realitate, scopul escrocilor este să convingă victima să instaleze o aplicație de control la distanță, prin care aceștia pot obține acces deplin la telefon.

Odată obținut accesul, atacatorii pot copia date personale, accesa aplicații bancare, instala malware sau compromite complet securitatea dispozitivului.

Reprezentanții Orange Moldova reamintesc că operatorul nu solicită niciodată, prin telefon, instalarea de aplicații, parole, coduri de verificare sau modificări în setările telefonului.

Pentru a evita astfel de situații, utilizatorii sunt îndemnați:

să nu ofere acces la telefon sau informații personale la solicitări telefonice neașteptate;

să nu instaleze aplicații din surse necunoscute;

să verifice orice informație doar prin canalele oficiale;

să informeze persoanele în vârstă, frecvent vizate de astfel de tentative.

În caz de suspiciune, clienții pot apela direct Serviciul Suport Clienți Orange la numărul scurt 777 pentru informații verificate.