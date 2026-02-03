Social

Escrocheria „trecerii la 5G” în numele Orange Moldova: o schemă veche care persistă

Photo of Est Curier Est Curier Send an email 3 februarie 2026
10 1 minut pentru citire

Deși nu este o metodă nouă, escrocheria telefonică în care atacatorii se dau drept angajați ai Orange Moldova continuă să fie activă și să afecteze clienți din întreaga țară. În ultimele săptămâni, tot mai mulți utilizatori au raportat că au fost contactați telefonic de persoane necunoscute care le cer să facă „modificări urgente” în setările telefonului pentru a putea trece de la 4G la 5G.

Scenariul este același: apelantul susține că, dacă utilizatorul nu urmează instrucțiunile primite, serviciile de telefonie și internet nu vor mai funcționa corect. În realitate, scopul escrocilor este să convingă victima să instaleze o aplicație de control la distanță, prin care aceștia pot obține acces deplin la telefon.

Odată obținut accesul, atacatorii pot copia date personale, accesa aplicații bancare, instala malware sau compromite complet securitatea dispozitivului.

Reprezentanții Orange Moldova reamintesc că operatorul nu solicită niciodată, prin telefon, instalarea de aplicații, parole, coduri de verificare sau modificări în setările telefonului.

Pentru a evita astfel de situații, utilizatorii sunt îndemnați:

  • să nu ofere acces la telefon sau informații personale la solicitări telefonice neașteptate;
  • să nu instaleze aplicații din surse necunoscute;
  • să verifice orice informație doar prin canalele oficiale;
  • să informeze persoanele în vârstă, frecvent vizate de astfel de tentative.

În caz de suspiciune, clienții pot apela direct Serviciul Suport Clienți Orange la numărul scurt 777 pentru informații verificate.

Tag-uri
Photo of Est Curier Est Curier Send an email 3 februarie 2026
10 1 minut pentru citire

Preluarea textelor de pe pagina www.estcurier.md pentru formatul online se face în limita a 500 de semne, cu indicarea linkului activ către articolul preluat. Instituțiile de presă, care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica „Est-Curier" și autorul informației. Materialele de presă sunt protejate de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe și de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova.

Photo of Est Curier

Est Curier

Articole asemănătoare

Atenție la falsa „plată de 5.000 lei”: CNAS avertizează despre o schemă de fraudă

3 februarie 2026

Prejudiciul cauzat depășește 1 milion de lei

2 februarie 2026

Alimentarea cu energie electrică, restabilită pe întreg teritoriul țării. Rețelele funcționează în regim normal

31 ianuarie 2026

Consultanță energetică la Criuleni: pe unde „fuge” căldura din casele oamenilor

31 ianuarie 2026
Back to top button