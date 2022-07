Energia solară aduce bani întreprinderii care o gestionează, respectiv, raionului

Începând cu 1 aprilie, parcul fotovoltaic din or. Criuleni produce și livrează energie în sistemul național de distribuție a energiei electrice al Republicii Moldova. Asta înseamnă, că acesta produce un venit pentru raion, gestiunea parcului fiind transmisă Întreprinderii Municipale ”Edilitate”, fondată de Consiliul Raional Criuleni.

Vasile Frunza, cel care în urma unui concurs, la 20 iunie 2022, a fost numit în funcția de șef al ÎM ”Edilitate” (anterior a fost funcționar în cadrul direcției economie a Consiliului Raional Criuleni), spune că de la finisarea construcției obiectului economic, pe banii Guvernului Republicii Populare Chineze, și până la exploatarea oficială a capacității bateriilor solare, au trecut 5 luni.

”Oficial, de la 1 aprilie, am început a vinde energia electrică produsă de stația fotovoltaică, în rețea, conform contractului. În luna aprilie am realizat 371 de mii de kWh, cu prețul de 88 de bani fără TVA, sau 1 leu 05 bani cu TVA, dar conform înțelegerii, aproape jumătate din TVA ni se restituie. În luna mai am vândut 455 de mii de kWh, iar în luna iunie, care a avut mai puține zile însorite, e posibil să avem aproximativ 400 de mii de kWh. – spune Vasile Frunza. – La începutul lunii imediat următoare, întreprinderea primește pe cont banii de la Premier Energy, în urma semnării de către părți a unui proces-verbal. În luna mai pentru energia vândută în aprilie IM ”Edilitate” a primit 361 de mii de lei, pentru luna mai – 453 de mii de lei. Anual, am calculat, că putem conta pe 3,2 – 3,5 mln de lei venituri. Salarizarea angajaților se ridică la 60-65 de mii pe lună, distribuiți la trei paznici, un contabil, un specialist coordonator care cumulează și funcția de îngrijitor a teritoriului, și un șef de întreprindere.”

Cel mai mult stația a livrat într-o singură zi 22 de mii de kWh, spune șeful ”Edilitate”. Chiar dacă s-ar părea că nu mai au nicio grijă, decât să contabilizeze kW-ii și să primească banii, Vasile Frunza descrie un proces de căutare și prognozare zilnică, de două ori pe săptămână și lunar a cantității de energie pe care o va produce stația.

Explicația e pe cât de adevărată, pe atât pare de bizară, dar e conformă cu actualele legi: ”Ieri pe toate site-le meteo arătau pe azi ploi, înnorat, și am prognozat că vom livra cca 6 mii de kWh. Azi, până la amiază, a ieșit soarele și la momentul de față avem deja vreo 9 mii de kWh. În acest caz, compania procură de la noi ceea ce am prognozat din timp cu prețul indicat în contract, iar ceea ce e supra-prognoză – cu un preț mai redus. Dacă ai prognozat mai mult și ai dat mai puțin, atunci noi suntem obligați să cumpărăm de la Moldelectrica (la preț dublu) și să o livrăm conform prețului contractat. Este o formulă deloc convenabilă

producătorilor, dar acesta e sistemul. Stațiile mai mici pot rămâne chiar datoare, după cum am discutat cu unii colegi, care au activități economice similare, din cauza acestui sistem de livrare. Dar se întâmplă că avem, totuși, mai multe zile în care prognozăm aproape de realitate. De exempu ieri (26 iunie) am prognozat să livrăm 13 mii kWh, și am dat puțin peste această cifră.”

Profitul înregistrat de întreprinderea municipală, la final de an, conform statutului, poate fi distribuit către necesitățile bugetare ale consiliului raional, în temeiul deciziei consiliului de administrare. Conform aceluiași statut, întreprinderea își poate păstra 25% din profit pentru dezvoltare.

Stațiile de acest gen produc energie începând cu primele și până la ultimile raze de lumină, exceptând orele de noapte.

S. Cernov