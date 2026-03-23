Elevii și studenții moldoveni din străinătate, îndemnați să-și actualizeze asigurarea medicală înainte de vacanța de primăvară

Înainte de vacanța de primăvară, când mulți elevi și studenți care învață peste hotare revin în țară, Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) le reamintește că pot beneficia de asigurare medicală gratuită, achitată de statul din Republica Moldova.

Pentru a avea acces la servicii medicale, aceștia trebuie să-și actualizeze statutul de persoană asigurată. Acest lucru se face prin depunerea unei cereri și a unor documente care confirmă că sunt înscriși la studii cu frecvență la zi într-o instituție de învățământ din străinătate.

Actele se depun la direcția teritorială CNAM, în funcție de domiciliu. Cererea poate fi descărcată de pe site-ul oficial al instituției.

Statutul de asigurat devine activ din momentul depunerii cererii și este valabil până la finalul anului de studii indicat în documente. Acesta poate fi prelungit dacă persoana își continuă studiile.

Reprezentanții CNAM recomandă și verificarea online a statutului de asigurat, prin intermediul platformei disponibile pe site-ul instituției.