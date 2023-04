(Video) Elevii din Holercani au prezentat o oră de magie

Un spectacol din categoria ”Să știi ce vezi și să nu crezi” au organizat elevii din Liceul Teoretic Holercani, ghidați de profesoara de chimie, dna Ana Popușoi.

„Balonul care se umfla singur”, „Focul de artificii”, „Vulcanul explodează”, „Sânge artificial”, „Indicatorii chimici” și alte miracole săvârșite punând în practică cunoștințele din domeniul chimiei au impresionat elevii și profesorii de la LT Holercani. Îndrumătoarea „magicienilor”, profesoara de chimie dna Ana Popușoi, mândră si bucuroasă când îi vede pe elevi atât de activi, dornici de a cunoaște ceva nou zicea: „Experimentele date sunt distractive și atractive pentru elevi, astfel ei vin mai entuziasmați la lecțiile de chimie.”

Faptul că a decis să-și lege viața de această disciplină școlară și să descopere farmecul ei și pentru copii satului se datorează tot unei profesoare: „De mica am fost foarte motivată de fosta profesoară de chimie doamna Domnica Porubin,care la rândul ei, m-a învățat multe lucruri interesante și m-a purtat în lumea chimiei ca un savant adevărat. Îi mulțumesc enorm.”

Experimentele au impresionat nu doar elevii, dar și pe cei adulți. Doamna Panfili Elena, profesoară la Liceul Teoretic Holercani recunoștea: „O activitate foarte interesantă. Am rămas uimită de explozia de artificii pe care am admirat-o cu mare plăcere. Ca un copil curios așteptam să văd efectul reacțiilor.”

Moisei Paula, clasa a 8-a, a făcut parte din echipa ”inventatorilor”: „Eu am făcut experimentul cu sângele artificial. Mi s-a părut o experiență inedită și m-am simțit pe cateva minute în postură de chimist. Îmi place chimia, ador să descopăr secretele care se ascund în spatele experimentelor impresionante. De altfel, împreuna cu colegii mei, am fost foarte receptivi la anunțul profesoarei de chimie și îndată am acceptat sa participăm la acest eveniment fantastic. „

Nicoleta Porubin