Elevi din Coșnița și Criuleni – printre premianții Olimpiadei Republicane la Informatică

Desfășurată în perioada 6-9 martie 2026 la Universitatea Tehnică a Moldovei, Olimpiada Republicană la Informatică a reunit 148 de elevi. În acest an 52 de participanți au obținut rezultate remarcabile. Printre premianți este și discipolul profesoarei Irina Gherlac de la LT ”Ion Creangă” din Coșnița, David Guzinschi, elev în clasa a VIII-a, care a acumulat 205 puncte, obținând premiul III.

Elevul dnei Elena Frunze de la LT „Boris Dînga, elevul clasei a XI-a Daniel Țanga a revenit acasă cu o mențiune.

Directoarea Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare, Lilia Ivanov, a adresat felicitări elevilor pentru performanțele obținute și i-a încurajat să continue să-și valorifice talentul și să-și dezvolte abilitățile în domeniul informaticii.

„Dragi elevi, performanța voastră este constituită din sute de ore de scriere a liniilor de cod, ore de studiu și o capacitate fenomenală de a vedea soluții acolo unde alții văd doar probleme. Informatica nu este doar despre sintaxă și compilatoare. Este despre curajul de a inova și despre disciplina de a o lua de la capăt atunci când codul nu „rulează” din prima. Vă îndemn să rămâneți la fel de curioși și curajoși. Tehnologia se schimbă, limbajele de programare evoluează, dar gândirea critică și cea algoritmică pe care le stăpâniți cu desăvârșire sunt avantajele voastre”, a menționat Lilia Ivanov.

Olimpiada Republicană la Informatică este organizată anual de către Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare din cadrul Ministerului Educației şi Cercetării și se înscrie în lista celor 24 de olimpiade și concursuri republicane care vor avea loc până la sfârșitul anului curent de studii.

Lista premianților Olimpiadei Republicane Informatică 2026 poate fi accesată aici: PREMIANȚII OLIMPIADEI REPUBLICANE LA INFORMATICĂ