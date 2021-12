Elena Zamşa: “IT este motorul sau logica oricărui fier pe care îl avem în preajmă”

Elena Zamșa, fiică de oameni ”din științe exacte”, cum se autodefinește, este prima femeie din or. Criuleni care a mers la facultate de tehnologii informaționale (IT), un domeniu considerat până nu demult mai degrabă al bărbaților. Am rugat-o să ne confirme sau să ne contrazică, la care iată ce a spus:

– Adevărat! În 2001, am fost printre primii studenți ai facultății de tehnologii informaționale de la Universitatea Tehnică din Moldova (UTM). Practic, erau primii ani când așa și se numea facultatea – tehnologii informaționale și dezvoltare de software. Mai mult decât atât, eu am fost în prima promoție a filierei anglofone. Atunci Universitatea Tehnică a intuit această direcție care va începe să se dezvolte și a trecut informatica și limbi moderne aplicate în grupele de tehnologii informaționale. Eu cumva aveam trei opțiuni: puteam să dau la chimie la Universitatea de Stat, sau la medicină, dar am mers pe filiera ingineriei, pentru că toată familia este cumva atașată de științele exacte. Fratele meu mai mare e în același domeniu ca și mine, tăticul inginer, și am ales și eu acest domeniu. UTM a făcut prima filieră anglofonă, am fost șefa acestei grupe și am făcut parte din prima promoție care a făcut mare parte a studiilor în limba engleză. Am fost 3 fete și 9 băieți. Toate trei am continuat activitatea în domeniul IT. Eu, după un an de asistență la UTM, am plecat în Elveția pe o bursă de masterat. În Europa era deja mult mai dezvoltat domeniul. Adică programarea se considera o direcție modernă și se constituia o industrie. După master am lucrat programator pentru corporația Intel, după care am lucrat la Universitatea Tehnică de la Berlin, apoi la Universitatea Tehnică de la Milano. Dar în 2008-2009 în Republica Moldova s-au produs unele schimbări care au dat speranță la un viitor mai bun. Pe atunci viitorul meu soț avea activitate aici, în țară, tot în domeniul IT, și noi am decis să revenim. De ce e bun acest domeniu? Poți lucra oriunde, de la distanță. Acum, în pandemie, lumea a înțeles cât de liber poate să fie un om și să primească plăcere de la serviciu, având posibilitatea să-și planifice ziua cum vrea el. Până atunci erau rigori de genul că ar fi bine să fie în oficiu. Pe de altă parte, pe termen mediu și lung, lucrul de acasă ne face să pierdem legătura cu lumea, fără îndoială! Omul, totuși, este o creatură socială, el are nevoie de comunicare vie, să se simtă aproape alți oameni, să se contrazică, să se vadă la față…

– Pentru mulți oameni domeniul IT este ceva foarte neînțeles. Cum a-i explica ce produceți voi, cei din IT?

– Domeniul IT e comparabil cu magia, pentru că ceea ce facem noi nu este palpabil, nu poți pune mâna ca pe o bucată de pâine sau pe o sticlă de lapte. IT-ul produce soluții de nivel înalt. Spre exemplu, doriți să porniți televizorul cu telecomanda, doriți să porniți o mașină mai modernă, avionul este ținut în aer datorită faptului că sistemele informaționale și virtuale fac zeci de calcule în același timp și foarte rapid, ceea ce îi dă posibilitatea să lucreze. Practic, IT este peste tot! Asta este motorul sau logica oricărui fier pe care îl avem în preajmă.

– E nevoie de calități speciale pentru a veni în această profesie?

– Nu atât calități, cât cunoștințe mai speciale. Fără îndoială, cine vine în domeniul are nevoie de o înțelegere foarte bună a matematicii, a științelor exacte, a algoritmicii, algebrei. E important să ai cunoștințe fundamentale în aceste domenii. Dar tehnologiile informaționale nu sunt doar programatori. Tehnologiile informaționale sau businessul IT este un ecosistem, în care există management de proiect, analiști de business, specialiști pe baze de date, administratori de rețele etc, multe alte poziții care pot fi completate cu alte tipuri de cunoștințe. E suficient să ai capacități analitice care îți dă posibilitatea să intri în poziția de project manager, să înțelegi care este procesul de business al clientului tău. Respectiv, o minte critică și capabilă să facă analitică este suficient ca să să devii project manager.

– Ați fost vreo dată atinsă de niște prejudecăți din societate atunci când ați spus cuiva că sunteți programatoare sau specialistă IT?

– Nu, niciodată! Eu am fost norocoasă să trăiesc într-o eră în care acest domeniu și acest profil este unul de interes. Toți vor să devină programatori, tehnologiile informaționale (TI) și-au luat un avânt puternic. Noi, cei care am mers la TI, fiind ghidați de părinții noștri, de profesorii noștri, am urcat pe acest val al anilor noștri. Am fost primii care am prins valul ăsta. Oamenii care au venit în acest domeniu în anii 80-90, da, ei erau mai puțini cunoscuți, progresul tehnico-științific de atunci era mult mai înapoiat decât acum, dar deja în 2000, progresul a crescut

exponențial.

– Ce șanse au astăzi tinerii programatori în Republica Moldova, în ce țări au șanse să lucreze?

– Eu aș spune că nu în alte țări, dar în Republica Moldova este o necesitate acută de programatori! În ultimii zece

ani Repubica Moldova devine o pepinieră, o zonă în care se prestează servicii în domeniul TI și toată lumea privește RM ca pe o destinație pentru asta. Astăzi, TI sunt al doilea după mărime contribuitor la PIB (produsul intern brut). Eu aș face un apel: nu vă duceți nicăieri! Da, puteți lucra internațional, fără probleme, hotarele sunt deschise spre Europa, America, Australia, există platforme care popularizează toate job-urile și serviciile, dar în Moldova este o necesitate foarte acută de specialiști. Compania noastră are deschise cca 20 de poziții. De lucru este foarte mult!

– O ingineră IT este scutită de treburile casnice? Ce obișnuiți să pregătiți la cină?

– Din motiv că atât eu, cât și soțul suntem încadrați în câmpul muncii, pentru noi de luni până vineri e simplu să preparăm la cină ceva de genul proteină și o legumă la cuptor, sau paste, adică ceva fără pretenții și gustos, deja sâmbăta și duminica mie îmi place să gătesc, adesea avem prieteni pentru care facem asta, avem timp pentru ceva mai sofisticat.

– Sunteți implicați în măsură egală în treburile casnice?

– Altfel nu ar fi posibil! Domeniul tehnologiilor informaționale este unul mai agreat de bărbați, totuși. Femeile, social și istoric, au mai mari responsabilități față de casă, familie, cămin familial. Vreau să zic că au noroc femeile din domeniul nostru, ale căror soți înțeleg că e important să ai și viață socială și profesională, nu doar familială. În acest fel tot mai mult se egalează sau apare o deschidere: dacă eu nu reușesc la grădiniță, merge soțul, dacă îl rog ceva să mă ajute, neapărat o face. Nu avem o divizare strictă cine face cumpărături, cine face cina, sau spală vesela. Pentru noi e un aranjament natural. Și eu cred că societatea tot mai mult și mai mult o să meargă spre asta. Eu

nu aș numi-o egalitate, dar mai mult o deschidere unul față de altul.

– Cum ați motiva fetele să aleagă acest domeniu, dacă visează la el?

– Eu aș spune că limitele sunt în capul nostru. Primul sfat l-aș da părinților: este important să nu mergem după stereotipuri sociale sau economice. Nu din asta se crează succesul unui om în viață. Succesul omului survine atunci când el își valorifică capacitățile, talentele în domeniul în care este el. De exemplu, un medic de succes nu este mai fericit decât mine, în domeniul TI, sau un contabil de succes nu este mai puțin fericit decât un jurist. Cu cât mai mult

o să atragem atenție la talentele copilului, le vom dezvolta, asta o să fie un succes. Copiilor le-aș spune că nu este suficient să vrei, dar la timpul potrivit să și acționezi. Dacă îți creezi un scop să îmbrățișezi domeniul IT, ar fi bine deja începând din clasa 7-8 să ai un plan bine pus la punct. Pe timpul nostru, oamenii ieșeau din universitate cu foarte puține cunoștințe în programare. Azi, deja de la 15-18 ani copiii își fac banii lor din programări simple. Deci, dacă nu intri pe valul ăsta la timpul potrivit, nu te manifești ca părinții să înțeleagă că asta e ceea ce-ți dorești tu,

nu te vor susține.

– Și care ar fi punctele din acest plan al tinerilor, viitori programatori?

– În primul rând, să studieze comunitatea IT, să-și facă o agendă de evenimente ca să poată intra în acestă lume. În al doilea rând, trebuie să se axeze sau să acorde atenție obiectelor care o să-l formeze pe el sau pe ea ca inginer, încă din școală. Punctul trei – să se determine foarte bine cu direcția. Cum am mai spus, TI sunt foarte vaste: poți fi project manager, programator, dar poți fi inginer de rețea sau inginer în calitate. E nevoie să participi la orientările de carieră făcute de universități sau companii de domeniu. Noi avem companii care încep a lucra cu tinerii încă de la școală.

– Dvs ați avut parte de sfaturi în familie care v-au ajutat să vă dezvoltați în domeniul acesta?

– În familia noastră a fost o înțelegere a investițiilor care sunt necesare de făcut. Eu vorbesc engleza fluent de prin clasa 7-a. Părinții au insistat pe asta, înțelegând că viitorul este în limba engleză. Eu nu am fost excelentă în științele exacte, dar am fost bună în matematică, fizică. Am absolvit o clasă cu profil real în Criuleni, ceea ce m-a ajutat foarte mult, am avut profesori foarte buni care au pus bazele mele. Eu mai spun că eu sunt consumator, de artă și cultură, mie îmi place arta și cultura, dar eu nu le pot crea, nu sunt predispusă științelor umaniste. Stilul meu de gândire a determinat alegerea profesiei.

– Planurile de viitor? Sunteți șefă de companie, din câte știm?

– În 2013 noi am co-fondat o companie, am început de la patru programatori, cu timpul am ajuns la 60 de persoane. În tot acest timp am fost în poziția de directoare și responsabilă de creșterea strategică a companiei. La 1 noiembrie curent am efectuat o tranzacție de vânzare a companiei pe care am crescut-o și cu toată echipa ne-am asociat grupului CEGEKA, sunt în poziția de Business Unit Manager, responsabilă de creșterea acestei companii în Republica Moldova. Noi lucrăm pentru beneficiul clienților noștri, dar și al companiei noastre, or, indicatorii financiari sunt unii dintre cei mai importanți într-o companie. Compania dezvoltă produse software pentru domeniul finanțe și bănci, sănătate și e-sănătate, educație, aeronautică, ș.a. Universalitatea îți permite să dezvolți soluții pentru toate domeniile, de la agricultură până la economie, asigurări, medicină, farmacologie, oriunde.

– Cum vedeți acest domeniu peste 20 de ani?

– Eu sper că la noi clasa politică va înțelege că la noi în țară banii și creșterea poate fi realizată nu doar din pământuri care pot fi valorificate. Noi avem o școală din anii precedenți, foarte bună, pe științele exacte. Noi avem ingineri mulți. Este diferență să fii programator și să fii inginer. Inginerul are o gândire mai complexă. Suntem într-o zonă avantajoasă în care fiecare om vorbește minimum 3 limbi. Suntem flexibili, suntem aproape ca fus orar cu Europa, cumva în mijlocul de tot ce ne permite să valorificăm IT. Spuneam că IT-ul este al doilea contribuitor la PIB. Dacă ar fi niște strategii corecte în direcția asta, în următorii 10 ani noi am putea fi primii.

– Ce aveți în vedere prin ”strategii corecte”?

– Probabil, prima ar fi să începem să orientăm profesional copiii cât mai devreme. Evident, nu din toți poți face programatori sau specialiști în domeniu. Doi, să fie o deschidere maximă către companiile din R.Moldova. Nu e vorba de facilități fiscale, dar să fie ascultate aceste companii. Și trei, inevitabil să transformăm gândirea noastră dintr-o țară consumatoare de produse și bunuri și servicii într-o țară producătoare. Noi trebuie să începem să producem TI cât mai mult, să creștem, să dezvoltăm un ecosistem prielnic, ca oamenii să-și dezvolte produsele lor. Republica Moldova este cunoscută deocamdată cu foarte puține produse IT, ele trebuie să apară tot mai multe…

Pentru conformitate, Svetlana Cernov

Acest articol apare în cadrul proiectului Consolidarea Presei Independente şi a Educaţiei Mediatice în Moldova derular de ERIM, cu suportul financiar al Biroului pentru Democraţie, Drepturile Omului şi Muncă al Departamentului de Stat American. Opiniile exprimate în această publicaţie nu ferlectă neapărat poziţia ERIM.