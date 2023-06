Electrocutare la Ialoveni. Șoferul unui camion a decedat, după ce a atins cu bena fire de înaltă tensiune

Doi șoferi ai unei autobasculante de mare tonaj și-au pus viața în pericol în urma unor acțiuni ilegale și extrem de periculoase în zona de protecție a LEA 10 kV, nemijlocit sub conductorii aflați sub tensiune.

Într-un comunicat de presă, distribuitorul de energie Premier Energy anunță, că cei doi ar fi admis acțiuni nepermise și extrem de periculoase în zona de protecție a rețelelor electrice, soldate cu electrocutarea mortală a unuia dintre ei. Cel de-al doilea a rămas în viață, dar a suferit un șoc electric.

Incidentul s-a întâmplat în perimetrul zonei de protecție a unei linii electrice aeriene (LEA) cu nivelul de tensiune de 10 kV a avut loc pe 26 mai, 2023, în orașul Ialoveni.

În procesul de examinare a circumstanțelor în care s-a produs cazul s-a stabilit, că cei doi șoferi implicați manevrau o autobasculantă de mare tonaj în proximitatea LEA 10 kV. La un moment dat, în timp ce autocamionul staționa nemijlocit sub conductorii electrici aflați sub tensiune, ei au decis să ridice bena, urmărind procesul din afara cabinei, de la aproximativ 2 metri de vehicul. În urma realizării acestei acțiuni, bena metalică a atins succesiv doi conductori, provocând astfel un scurtcircuit. Observând atingerea de conductori, unul dintre șoferi s-a apropiat de cabina autobasculantei pentru a opera cu maneta de ridicare/coborâre a benei, dar a fost electrocutat, deoarece se afla în apropierea părților metalice ale autocamionului care era sub tensiune pe pământul umed. Cel de-al doilea șofer, care stătea în acest moment în apropiere i-a sărit în ajutor, intenționând să-l tragă într-o parte, dar a nimerit sub acțiunea tensiunii, a suferit un șoc electric și a început să strige. Deoarece între timp bena autocamionului a revenit în poziția inițială de jos și a dispărut, astfel, contactul cu conductorii electrici, acest fapt i-a salvat viața celui de-al doilea șofer.

Auzind strigătele și văzând că ard anvelopele autocamionului, de locul tragicului incident s-a apropiat o a treia persoană, care l-a îndepărtat de camion pe șoferul electrocutat ce zăcea la pământ. Văzând că victima este inconștientă, a apelat Serviciul unic de urgențe 112 pentru a solicita ajutor, după care a încercat împreună cu șoferul rămas în viață să o readucă în simțiri.

Sosiți la fața locului, medicii ambulanței au constatat decesul persoanei electrocutate. Cazul este investigat de o comisie a Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică și de organele de drept.

Acest incident s-a produs în circumstanțele încălcării grave a mai multor reguli de securitate a persoanelor în raport cu instalațiile electrice, inclusiv a încălcării regulilor de securitate electrică în zona de protecție a LEA, a realizării unor acțiuni nepermise, cu risc major de accidentare, a neconștientizării pericolului de electrocutare și a lipsei cunoștințelor despre efectele curentului electric asupra persoanelor. O comisie specială a ANRE și organele de drept investighează circumstanțele în care s-a produs tragicul caz, precizează instituția.

Nemijlocit, tragicului caz s-a produs din cauza a cel puțin două foarte grave încălcări și anume:

 manevrarea și staționarea periculoasă a autobasculantei sub conductorii LEA și;

 ridicarea benei metalice fără asigurare, în circumstanțele atingerii inevitabile de firele electrice.

Pentru evitarea oricăror situații de nesiguranță ÎCS „Premier Energy Distribution” SA solicită populației și agenților economici să respecte cu strictețe normele de securitate în zona de protecție a instalațiilor electrice, unde sunt interzise categoric orice activități neprevăzute de Regulamentul cu privire la protecția rețelelor electrice, aprobat prin Hotărârea nr. 514 a Guvernului Republicii Moldova.

Iată care sunt principalele reguli și norme de conduită sigură în raport cu instalațiile electrice:



 nu interveniți în zonele de protecție și în instalațiile electrice (linii electrice aeriene, separatoare de linii, posturi de transformare, cutii de cabluri etc.) deoarece riscați să fiți electrocutați;

 nu încercați să deschideți ușile posturilor de transformare și nu pătrundeți în interiorul lor, este extrem de periculos;

 nu urcați și nu permiteți urcarea persoanelor pe piloni și pe copacii din apropierea liniilor electrice, la distanțe inadmisibile de conductorii rețelelor electrice, deoarece există pericolul de electrocutare și de cădere;

 ocoliți și nu atingeți conductoarele electrice căzute avariat la sol sau care atârnă accidental de pe piloni și copaci;

 instruiți copiii cu privire la importanța respectării regulilor de securitate electrică, cereți-le să comunice imediat unui adult despre orice incident pentru a transmite informația respectivă operatorului de distribuție a energiei electrice sau dacă sunt suficient de maturi să o facă personal cu maximă responsabilitate, oferind serviciului Oficiului telefonic 24 de ore al Operatorului toate datele solicitate, inclusiv cele de contact;

 nu lăsați fără supraveghere copiii, verificați atent locul aflării lor sub aspectul asigurării securității electrice;

 nu permiteți organizarea jocurilor în apropierea posturilor de transformare și de distribuție, a rețelelor electrice, de asemenea lansarea zmeilor, a jucăriilor și modelelor aparatelor de zbor, etc;

 nu legați animalele domestice și cele de companie de pilonii LEA și de orice instalații electrice;

 pe durata intemperiilor țineți legate animalele domestice și cele de companie pentru a evita contactul lor cu fire electrice ce se pot afla avariat la sol, fiind rupte de vânt.

 Nu vă apropiați de liniile și instalațiile electrice pentru că vă puneți astfel viața în pericol!

 Despre orice defecțiune sau accident informați imediat operatorul de distribuție la telefonul Serviciului 24h: 022 43 11 11 sau la cel local, indicat în factură.